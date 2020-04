Imperial Tobacco Slovakia: osemkrát medzi najlepšími zamestnávateľmi

Zamestnanecké benefity v Imperial Tobacco Slovakia:

• Flexibilný pracovný čas

• Výhody podporujúce rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom – dovolenka navyše, podpora počas PN nad rámec zákona, voľno navyše pri dôležitých životných udalostiach ako narodenie dieťaťa, nástup dieťaťa na ZŠ, svadba či úmrtie v rodine

• Moderné a kvalitné vybavenie pracovných priestorov a IT

• Kvalitný vozový park

• Parkovanie pre každého

• Tradície – oslavy narodenín, spoločné mikulášske raňajky, oslava Vianoc, husacina, dobrovoľníctvo

• Trainee program – interný kariérny postup, študenti po skončení VŠ zostávajú pracovať vo firme

• Home office

• Flexibilné vzdelávanie ako napríklad Linkedin learnings

Bratislava 23. apríla (OTS) - Zamestnanci Imperial Tobacco Slovakia opäť označili spoločnosť za jedného z najlepších zamestnávateľov na Slovensku. Firma s necelou stovkou ľudí získala v marci 2020 prestížne ocenenie Kincentric Best Employers Slovensko (Najlepší zamestnávatelia na Slovensku, v minulosti AON Best Employers) na základe zamestnaneckého prieskumu už ôsmy rok po sebe. Firme, ktorá nepodporuje open space, sa darí vytvárať unikátnu firemnú kultúru s nízkou fluktuáciou aj vyšším priemerným vekom zamestnancov.Firmy po celom svete prostredníctvom Kincentric Best Employers mapujú motivovanosť a spokojnosť svojich zamestnancov a využívajú ho aj ako strategický nástroj na zefektívnenie práce HR. „“ hovorí riaditeľ slovenskej pobočky Imperial TobaccoAktuálne vo firme na Slovensku pracuje okolo 75 ľudí, pričom fluktuácia sa v tomto roku pohybuje len na úrovni 5 %. Niekoľko ľudí si našlo v Imperial Tobacco Slovakia celoživotné zamestnanie. Zaujímavosťou je, že priemerný vek zamestnancov sa pohybuje okolo 45 rokov.“ dodáva, HR manažér Imperial Tobacco ČR, SR & HU.Spoločnosť ponúka mladej generácii možnosť zapojiť sa do tzv. trainee pozícií, z ktorých potom môžu postupovať ďalej v rámci spoločnosti. Juniornejší kolegovia majú tiež možnosť zapojiť sa do tzv. talent programu, ktorý im pomáha lepšie pochopiť fungovanie podnikania spoločnosti a nadobudnúť reálne skúsenosti pri implementácii projektov do praxe.Firma nastavuje benefity na základe vlastného pravidelného zamestnaneckého prieskumu. Od minulého roka sa tak môžu zamestnanci Imperial Tobacco Slovakia napríklad vzdelávať v rámci Linkedin learnings či iných online riešení alebo využívať populárny home office. „prezrádzaSpoločnosť plánuje v tomto roku spustiť nábor zamestnancov na nové projekty.