Vyhlásili výzvu samosprávam na pomoc odídencom z Ukrajiny v SR

Bratislava 6. marca (TASR) - Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IMPLEA) v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v piatok (3. 3.) vyhlásila výzvu na zapojenie sa samosprávnych subjektov do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR. Objem finančných príspevkov na podporu samospráv je takmer 12,1 milióna eur. V pondelok o tom informovala manažérka pre disemináciu IMPLEA Marcela Švecová.



Doplnila, že národný projekt je aj pre samosprávami zriadené alebo založené právnické osoby. Oprávnení žiadatelia, teda samosprávy, sa povinne zaregistrujú elektronicky vyplnením online formulára Solidarita s Ukrajinou, ktorý je na webovej stránke IMPLEA.



Cieľom národného projektu je podľa slov Švecovej poskytovanie finančných príspevkov samosprávam, ktoré zabezpečujú a koordinujú humanitárne a integračné aktivity pre odídencov z Ukrajiny od vlaňajšieho 24. februára. Činnosti na pomoc a podporu detí a dospelých prichádzajúcich z Ukrajiny do SR budú z projektu finančne podporované počas jeho uskutočňovania do konca roka. Zámerom je finančne prispieť na výdavky, ktoré boli doposiaľ financované výhradne z vlastných zdrojov samosprávnych subjektov a realizované ich zamestnancami alebo dobrovoľníkmi, dodala manažérka.



Vysvetlila, že príspevky budú poskytnuté formou jednotkovej ceny za odpracovanú hodinu zamestnanca a formou paušálnej náhrady za odpracovanú hodinu dobrovoľníka. Cestou na získanie finančného príspevku je preukázanie počtu odpracovaných hodín zamestnancami či dobrovoľníkmi samosprávy podľa podmienok výzvy.



V rovnakom čase sa rozbieha implementácia obdobného národného projektu pre mimovládne organizácie, doplnila Švecová. Vyhlasovateľom výzvy na zapojenie sa do národného projektu pre mimovládne organizácie je konzorcium pod vedením Nadácie pre otvorenú spoločnosť.



Tento národný projekt sa uskutočňuje s pomocou podpory z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, dodala manažérka.



Migračný úrad Ministerstva vnútra SR uvádza, že počet osôb vstupujúcich na naše územie z Ukrajiny od vypuknutia vojny je viac ako 1,15 milióna a dočasné útočisko bolo udelené vyše 110.000 žiadateľom, uzavrela Švecová.