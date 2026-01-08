< sekcia Ekonomika
Import cez LNG terminály tvoril vlani cez 10 % dovozu plynu do Nemecka
Autor TASR
Berlín 8. januára (TASR) - Viac ako 10 % importu plynu do Nemecka v minulom roku tvoril dovoz cez terminály na skvapalnený zemný plyn (LNG) pri Severnom a Baltskom mori. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnil spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa predbežných údajov v rámci vlaňajšieho dovozu plynu v objeme 1031 terawatthodín (TWh) Nemecko importovalo zhruba 106 TWh čiže 10,3 % cez LNG terminály. V roku 2024 tvoril dovoz cez terminály 8 % nemeckého importu plynu.
Nemecká vláda po odštartovaní ruskej invázie na Ukrajinu urýchlila výstavbu LNG terminálov, aby znížila závislosť od ruského plynu prepravovaného cez plynovody. Dovtedy Nemecko dovážalo plyn výlučne potrubím, najmä z Ruska. Dnes väčšina plynu prepravovaná do krajiny cez plynovody pochádza z Nórska.
V priebehu minulého roka tri terminály pri Severnom mori, ktoré prevádzkuje štátna spoločnosť Deutsche Energy Terminal (DET), dodali do národnej siete približne 79 TWh plynu. Terminál súkromného prevádzkovateľa Deutsche Regas v Mukrane na baltskom ostrove Rujana v roku 2025 dodal približne 26,5 TWh plynu.
