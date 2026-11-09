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Import ropy z Iraku do USA sa prepadol najnižšie od vojny z roku 2003
Ťažba ropy na juhu Iraku klesla v prvých týždňoch vojny USA a Izraela proti Iránu o 70 %.
Autor TASR
Washington 9. novembra (TASR) - Dovoz irackej ropy do USA v tomto roku klesol na najnižšiu úroveň od vojny z roku 2003. Ukazujú to údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA). Dôvodom je kríza v Hormuzskom prielive, ktorá obmedzila export druhého najväčšieho producenta ropy v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo Finance.
Podľa údajov EIA klesol mesačný dovoz ropy z Iraku do USA z viac ako 10 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) v januári na 504.000 barelov v júni. V júli sa import irackej ropy do USA oživil na 1,486 milióna barelov a v auguste bol na úrovni 1,387 milióna barelov.
Ťažba ropy na juhu Iraku klesla v prvých týždňoch vojny USA a Izraela proti Iránu o 70 %. Priemerná produkcia sa prepadla na 1,3 milióna barelov denne z úrovne 4,3 milióna barelov denne pred začiatkom vojny.
V ostatných mesiacoch sa ťažba zotavila a väčší objem irackej ropy sa prepravuje cez turecký stredomorský prístav Ceyhan aj cez Hormuzský prieliv. Pred vojnou však Irak cez Hormuzský prieliv exportoval viac ako 3 milióny barelov ropy denne.
Podľa údajov EIA klesol mesačný dovoz ropy z Iraku do USA z viac ako 10 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) v januári na 504.000 barelov v júni. V júli sa import irackej ropy do USA oživil na 1,486 milióna barelov a v auguste bol na úrovni 1,387 milióna barelov.
Ťažba ropy na juhu Iraku klesla v prvých týždňoch vojny USA a Izraela proti Iránu o 70 %. Priemerná produkcia sa prepadla na 1,3 milióna barelov denne z úrovne 4,3 milióna barelov denne pred začiatkom vojny.
V ostatných mesiacoch sa ťažba zotavila a väčší objem irackej ropy sa prepravuje cez turecký stredomorský prístav Ceyhan aj cez Hormuzský prieliv. Pred vojnou však Irak cez Hormuzský prieliv exportoval viac ako 3 milióny barelov ropy denne.