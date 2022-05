Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 29. mája (TASR) - Importéri ocele požadujú od ruských producentov obrovské zľavy. Preto ruské oceliarne predávajú niektoré svoje produkty so stratou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.Ruské oceliarne boli pred vojnou na Ukrajine globálne najziskovejšie v rámci odvetvia. Teraz však musia predávať s obrovskými zľavami, keďže sankcie obmedzili možnosť predaja na kľúčovom európskom trhu a zákazníci z iných regiónov sú čoraz opatrnejší pri obchodovaní s ruskými spoločnosťami. Ruskí producenti preto hľadajú alternatívnych kupcov. Tí, ktorí sú ochotní nakupovať ruskú oceľ, ale chcú platiť výrazne menej.Importéri z Ázie napríklad požadujú od ruského koncernu Severstaľ zľavu na oceľ až 40 % v porovnaní s trhovou cenou, uviedli tri zdroje oboznámené so záležitosťou. Takisto zákazníci v Turecku požadujú nižšie ceny.Niektoré produkty ruských oceliarní sa stali nerentabilnými. Negatívny vplyv na oceliarsky sektor v Rusku má aj silný rubeľ, rovnako ako zdraženie uhlia, transportu a poistenia prepravy, uviedli zdroje.Pre ruský oceliarsky priemysel to znamená prudký obrat. Oceliarne, ktoré mali desaťročia mimoriadne nízke náklady, sú veľkými exportérmi. Ich ziskové marže kedysi prekračovali 40 %, pričom zahraniční konkurenti sa museli uspokojiť s menej než 10 %.Sankcie Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva zasiahli napríklad Severstaľ, Evraz a Magnitogorsk Iron & Steel. EÚ tiež zakázala dovoz niektorých ruských produktov.Okrem sankcií sa ruskí producenti musia vyrovnať aj s prudkým posilnením rubľa, ktoré znižuje príjmy exportu. Napríklad vývoz do Číny je podľa zdrojov aktuálne stratový.Niektoré oceliarne už začali znižovať produkciu, uviedol výkonný riaditeľ ruského oceliarskeho zväzu Alexej Sentjurin. Hovorca firmy Magnitogorsk to potvrdil a dodal, produkcia je teraz zhruba o 40 percent nižšia ako v januári a februári. Napríklad, produkcia Magnitogorsku je o 40 % nižšia v porovnaní s januárom a februárom, uviedol hovorca firmy.