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Impulzívne nákupy počas Black Friday môžu zhoršiť financie domácností
Pred nákupom by si mali preto spotrebitelia overiť, či je zľava skutočná a či daný tovar reálne potrebujú.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Hoci výpredaje počas každoročnej akcie Black Friday lákajú na výhodné zľavy, impulzívne nakupovanie a odložené platby môžu domácnostiam výrazne zhoršiť ich finančnú situáciu. Upozornila na to investičná spoločnosť Finax s tým, že kupovať vo výpredaji by si ľudia mali len tovar, ktorý plánovali zaobstarať aj bez zľavy.
„Fenomén Black Friday je finančným paradoxom. Môžeme si kúpiť niečo lacnejšie a napriek tomu zhoršiť svoju finančnú situáciu. Nižšia cena nie je úspora, ak nás presvedčí kúpiť si niečo, čoho kúpu sme predtým vôbec neplánovali. Zľava 40 % je úsporou len vtedy, ak by sme si vec kúpili aj za plnú cenu. V opačnom prípade sme neušetrili 40 %, ale minuli 60 % ceny za vec, ktorú sme nepotrebovali,“ vysvetlila vedúca oddelenia komunikácie Finaxu Linda Gáliková.
Pred nákupom by si mali preto spotrebitelia overiť, či je zľava skutočná a či daný tovar reálne potrebujú. Obchodníci totiž podľa Gálikovej často pracujú s časovým tlakom a obmedzenou dostupnosťou, čím u ľudí vyvolávajú strach zo zmeškania výhodnej ponuky (FOMO) a vedú ich k emotívnym, finančne nevýhodným rozhodnutiam.
„Ešte pred začiatkom výpredajov sa preto oplatí spísať si zoznam vecí, ktoré domácnosť skutočne potrebuje, a stanoviť si pevnú sumu, ktorú je ochotná minúť. Táto suma by mala pochádzať z bežného príjmu, nie z finančnej rezervy ani z úveru. Pri väčších nákupoch odporúčame aj takzvané pravidlo 48 hodín, teda dať si pred zaplatením aspoň dva dni odstup,“ priblížila Gáliková.
K impulzívnemu nakupovaniu podľa nej prispieva aj tlak okolia a sociálnych sietí. Podľa prieskumu spoločnosti Finax viac ako tri štvrtiny Slovákov vnímajú dôraz na prezentovanie peňazí ako symbolu prestíže a rovnaký podiel ľudí si myslí, že sociálne siete negatívne ovplyvňujú vnímanie šťastia.
Nákupy vo výpredajoch by podľa odborníkov nikdy nemali nútiť domácnosti siahať na rezervu alebo sa zadlžovať. Odložená platba síce vytvára ilúziu väčších finančných možností, no predstavuje reálny dlh. „Zľavy by teda nemali byť dôvodom na prekročenie vlastných finančných možností. Každé euro, ktoré neminieme impulzívne, môžeme odložiť napríklad do finančnej rezervy alebo investovať do budovania majetku,“ uzavrela Gáliková.
„Fenomén Black Friday je finančným paradoxom. Môžeme si kúpiť niečo lacnejšie a napriek tomu zhoršiť svoju finančnú situáciu. Nižšia cena nie je úspora, ak nás presvedčí kúpiť si niečo, čoho kúpu sme predtým vôbec neplánovali. Zľava 40 % je úsporou len vtedy, ak by sme si vec kúpili aj za plnú cenu. V opačnom prípade sme neušetrili 40 %, ale minuli 60 % ceny za vec, ktorú sme nepotrebovali,“ vysvetlila vedúca oddelenia komunikácie Finaxu Linda Gáliková.
Pred nákupom by si mali preto spotrebitelia overiť, či je zľava skutočná a či daný tovar reálne potrebujú. Obchodníci totiž podľa Gálikovej často pracujú s časovým tlakom a obmedzenou dostupnosťou, čím u ľudí vyvolávajú strach zo zmeškania výhodnej ponuky (FOMO) a vedú ich k emotívnym, finančne nevýhodným rozhodnutiam.
„Ešte pred začiatkom výpredajov sa preto oplatí spísať si zoznam vecí, ktoré domácnosť skutočne potrebuje, a stanoviť si pevnú sumu, ktorú je ochotná minúť. Táto suma by mala pochádzať z bežného príjmu, nie z finančnej rezervy ani z úveru. Pri väčších nákupoch odporúčame aj takzvané pravidlo 48 hodín, teda dať si pred zaplatením aspoň dva dni odstup,“ priblížila Gáliková.
K impulzívnemu nakupovaniu podľa nej prispieva aj tlak okolia a sociálnych sietí. Podľa prieskumu spoločnosti Finax viac ako tri štvrtiny Slovákov vnímajú dôraz na prezentovanie peňazí ako symbolu prestíže a rovnaký podiel ľudí si myslí, že sociálne siete negatívne ovplyvňujú vnímanie šťastia.
Nákupy vo výpredajoch by podľa odborníkov nikdy nemali nútiť domácnosti siahať na rezervu alebo sa zadlžovať. Odložená platba síce vytvára ilúziu väčších finančných možností, no predstavuje reálny dlh. „Zľavy by teda nemali byť dôvodom na prekročenie vlastných finančných možností. Každé euro, ktoré neminieme impulzívne, môžeme odložiť napríklad do finančnej rezervy alebo investovať do budovania majetku,“ uzavrela Gáliková.