Inštitút: Zachovanie rodinného stavebného sporenia podporili ľudia

Bratislava 31. októbra (TASR) - Inštitút moderného spotrebiteľa (IMS) nesúhlasí so zrušením rodinného stavebného sporenia, o ktorom hovorí zákon Ministerstva financií (MF) SR predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Inštitút sa do pripomienkovania zapojil s hromadnou pripomienkou, ktorá získala viac ako 500 podpisov.



IMS dodal, že ministerstvo financií sa ňou po získaní viac ako 500 podpisov musí povinne zaoberať a prizvať jej organizátora na takzvané rozporové konanie. "Veríme, že ministerstvo a nového ministra Ladislava Kamenického (Smer-SD) presvedčíme o škodlivosti návrhu. Predkladateľ totiž na jednej strane hovorí o neférovom vyššom zvýhodnení vysokopríjmových rodín oproti tým s nižšími príjmami, prehliada však, že rodinné sporenie znížením sumy na dosiahnutie plnej prémie pomáha práve takýmto rodinám," objasnil riaditeľ IMS Filip Kužma.



MF SR podľa Kužmu taktiež zveličuje možné dosahy, keďže rezort hovorí o neprimeranom zvýšení príjmových limitov. Kužma objasnil, že v skutočnosti sa budú iba spočítavať už existujúce limity, čo pri bezpodielovom spoluvlastníctve dáva zmysel. "Je síce pravda, že príjmový limit sa za každé dieťa zvýši o 0,65-násobok priemernej mzdy, na druhej strane, deti sú dnes z limitov vylúčené úplne," dodal.



K inštitútu sa pridali rôzne asociácie či zástupcovia verejnosti, ale aj iné ministerstvá. Ministerstvo vnútra podľa IMS upozornilo, že predložená novela právneho predpisu je už treťou v tomto roku, čo nevytvára dobrý obraz o fungovaní verejnej správy vo vzťahu k tvorbe právnych predpisov.



"Zákon, ktorý zaviedol rodinné stavebné sporenie, nie je dokonalý, ale znížením sumy na dosiahnutie plnej prémie a zrátavaním príjmových limitov robí aspoň niečo. Jednoznačne súhlasíme s výhradami ministerstiev vnútra a práce k nespravodlivému vylúčeniu jednorodičovských rodín či nezosobášených párov," uzatvoril Kužma s tým, že každá rodina si zaslúži dostupné bývanie. Zrušiť však celý zákon podľa neho vôbec nezmení stav, v ktorom mladí ľudia odchádzajú z domu po tridsiatke.



Novelu, ktorá od budúceho roka prináša zvýhodnené rodinné stavebné sporenie, schválila Národná rada (NR) SR tento rok v júni na návrh skupiny poslancov hnutia Slovensko. Touto úpravou sa však podľa MF SR vytvorilo neadresné poskytovanie štátnej prémie z hľadiska príjmov sporiteľov a založili sa výrazne zvýšené nároky na štátny rozpočet. Stavebný sporiteľ, ktorý je členom zákonom definovanej domácnosti, je podľa rezortu financií v aktuálnej právnej úprave oproti iným sporiteľom neprimerane zvýhodnený.