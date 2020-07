Incheba sa bude uchádzať o vybudovanie národného kongresového centra

Bratislava 17. júla (TASR) - Spoločnosť Incheba sa bude taktiež uchádzať o štátnu dotáciu na vybudovanie nového národného kultúrno-kongresového centra (NKKC). Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Alexander Rozin informoval, že svoj projekt verejnosti predstavia v priebehu septembra.



"Hlavné mesto má potenciál na rozvoj kongresovej turistiky. Naša spoločnosť funguje viac ako 40 rokov, máme v tejto oblasti potrebné know-how a profesionálne skúsenosti," povedal Rozin. Incheba tvrdí, že zorganizovala viac ako 100 kongresov a na konte má aj množstvo medzinárodných konferencií a podujatí. Spoločnosť taktiež poukazuje, že v jej sálach vystupovali svetoví hudobní interpreti a z jej priestorov sa naživo vysielali televízne šou. "Incheba ťaží najmä zo svojej strategickej polohy, je doslova na skok do centra mesta, má ubytovacie a najmä parkovacie kapacity, nachádza sa v blízkosti bratislavského obchvatu a hraníc s Rakúskom a Maďarskom. Celkovo má výborné dopravné napojenie," poznamenal Rozin. Za svoju históriu podľa neho Incheba pravidelne investovala vlastné zdroje do rozvoja infraštruktúry, a to bez finančnej participácie štátu či hlavného mesta. Spolu vyčíslil, že ide o sumu viac ako 50 miliónov eur.



Najväčším priestorom v Inchebe je hala Expo Arena s kapacitou 4500 sediacich hostí, respektíve 9000 stojacich návštevníkov. "Máme dlhodobé skúsenosti s usporadúvaním kongresov, konferencií a samitov na najvyššej úrovni. Zamestnávame najlepších odborníkov na Slovensku v tejto oblasti a radi by sme ich preto ponúkli občianskemu združeniu Národné kultúrne a kongresové centrum, ktoré spustilo túto iniciatívu," povedal Rozin. Spoločnosť Incheba požiadala o stretnutie s ministrom dopravy a výstavby a ministrom financií, aby ich mohla informovať o svojich plánoch.



O NKKC má záujem aj developer Immocap Group. Na bratislavskom Trnavskom mýte, na mieste súčasného Domu odborov, chce vybudovať svoj investičný projekt Nový Istropolis. Investor potvrdil, že sa bude usilovať, aby NKKC vzniklo práve tam. Uchádzať sa preto chce aj o verejné zdroje.



Podporu zámeru výstavby NKKC v Bratislave vyjadrila vláda Petra Pellegriniho 12. februára 2020, na vtedajšom rokovaní schválila vyčlenenie financií maximálne do 60 miliónov eur, ktoré sa majú investovať do roku 2026. Financovanie sa má realizovať prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum. Podmienkou uvoľnenia peňazí je však konkrétna štúdia s presnou lokalizáciou budúceho NKKC, projekt má zhodnotiť Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií, k zámeru sa majú vyjadriť aj Protimonopolný úrad SR a Európska komisia (EK).