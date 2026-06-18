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Index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 stúpol na nový rekord
Trhy podporilo to, že americký prezident Donald Trump podpísal s Iránom memorandum o porozumení, ktoré pozastavuje vojnu na 60 dní a obnovuje plavbu ropných tankerov cez Hormuzský prieliv.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. júna (TASR) - Európske akciové trhy sa vo štvrtok vyvíjali zmiešane. Podporilo ich zmenšenie inflačných rizík, ale niektoré sektory sa oslabili. Index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 vzrástol o 0,5 %, čím sa vyšplhal na nový rekord 6331 bodov. Paneurópsky index Stoxx 600 však klesol o 0,4 % na 637 bodov pre oslabenie farmaceutických, ťažobných a energetických firiem. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Trhy podporilo to, že americký prezident Donald Trump podpísal s Iránom memorandum o porozumení, ktoré pozastavuje vojnu na 60 dní a obnovuje plavbu ropných tankerov cez Hormuzský prieliv. Znížili sa tak ceny energií a zmiernili sa obavy, že Európska centrálna banka tento rok opäť zvýši úrokové sadzby.
Akcie bánk väčšinou stúpli. Peňažné ústavy UniCredit a Intesa Sanpaolo si pripísali 0,7 %. Prudko vzrástli aj akcie priemyselných firiem Airbus, Safran a Schneider, ktoré si prilepšili o takmer 3 %. Výrobca polovodičov Infineon Technologies zdražel o 7 %, čím kopíroval najnovší rast výrobcov čipov po celom svete. Akcie softvérovej firmy SAP však klesli o 4,7 % a oslabili sa aj nemeckí výrobcovia automobilov.
Trhy podporilo to, že americký prezident Donald Trump podpísal s Iránom memorandum o porozumení, ktoré pozastavuje vojnu na 60 dní a obnovuje plavbu ropných tankerov cez Hormuzský prieliv. Znížili sa tak ceny energií a zmiernili sa obavy, že Európska centrálna banka tento rok opäť zvýši úrokové sadzby.
Akcie bánk väčšinou stúpli. Peňažné ústavy UniCredit a Intesa Sanpaolo si pripísali 0,7 %. Prudko vzrástli aj akcie priemyselných firiem Airbus, Safran a Schneider, ktoré si prilepšili o takmer 3 %. Výrobca polovodičov Infineon Technologies zdražel o 7 %, čím kopíroval najnovší rast výrobcov čipov po celom svete. Akcie softvérovej firmy SAP však klesli o 4,7 % a oslabili sa aj nemeckí výrobcovia automobilov.