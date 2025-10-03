< sekcia Ekonomika
Index cien potravín OSN pre výživu a poľnohospodárstvo klesol
Index cien potravín FAO, ktorý mapuje zmeny v cenách obilnín, mliečnych výrobkov, mäsa, cukru a rastlinných olejov, v septembri klesol na 128,8 bodu z augustovej hodnoty 129,7 bodu.
Autor TASR
Paríž 3. októbra (TASR) - Ceny potravín na svetových trhoch v septembri klesli, keď nižšie ceny cukru a mliečnych výrobkov vykompenzoval rast cien mäsa, oznámila v piatok Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Index cien potravín FAO, ktorý mapuje zmeny v cenách obilnín, mliečnych výrobkov, mäsa, cukru a rastlinných olejov, v septembri klesol na 128,8 bodu z augustovej hodnoty 129,7 bodu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ukazovateľ vzrástol o 3,4 %. Index, ktorý dosiahol v júli dvojročné maximum a v auguste sa stabilizoval, minulý mesiac ovplyvnil najmä pokles cien cukru o 4,1 % na najnižšiu úroveň od marca 2022. K poklesu podľa FAO prispela vyššia než očakávaná produkcia cukru v Brazílii, ako aj zlepšujúce sa vyhliadky úrody v Indii a Thajsku.
Naopak, index cien mäsa FAO vzrástol o 0,7 % na nové rekordné maximum. Rekord zaznamenali aj ceny hovädzieho mäsa, k čomu prispel silný dopyt v USA v dôsledku obmedzených domácich dodávok.
Index cien potravín FAO, ktorý mapuje zmeny v cenách obilnín, mliečnych výrobkov, mäsa, cukru a rastlinných olejov, v septembri klesol na 128,8 bodu z augustovej hodnoty 129,7 bodu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ukazovateľ vzrástol o 3,4 %. Index, ktorý dosiahol v júli dvojročné maximum a v auguste sa stabilizoval, minulý mesiac ovplyvnil najmä pokles cien cukru o 4,1 % na najnižšiu úroveň od marca 2022. K poklesu podľa FAO prispela vyššia než očakávaná produkcia cukru v Brazílii, ako aj zlepšujúce sa vyhliadky úrody v Indii a Thajsku.
Naopak, index cien mäsa FAO vzrástol o 0,7 % na nové rekordné maximum. Rekord zaznamenali aj ceny hovädzieho mäsa, k čomu prispel silný dopyt v USA v dôsledku obmedzených domácich dodávok.