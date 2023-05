Index daňovej spoľahlivosti FS je podľa špecialistky problematický

Bratislava 14. mája (TASR) – Index daňovej spoľahlivosti firiem, ktorý v závere apríla zverejnila Finančná správa (FS) SR je problematický a jeho nastavenie môže spôsobiť poškodenie dobrého mena spoločností pri sporných výsledkoch daňových kontrol. Vo štvrtok (11. 5.) na to upozornila Ľubomíra Murgašová, daňová senior manažérka poradenskej spoločnosti Grant Thornton. FS SR reagovala, že projekt indexu bol konzultovaný a mal pozitívnu odozvu.



"V mnohých prípadoch sa stáva, že správca dane má odlišný názor na výklad daňových predpisov ako firmy a zastupujúci daňoví poradcovia. V týchto prípadoch sa firmy musia brániť až súdnou cestou, avšak ak súd neprizná odkladný účinok rozhodnutia, 'prischne' firmám nálepka menej spoľahlivého daňového subjektu napriek tomu, že súd ešte názor správcu dane nepotvrdil," priblížila Murgašová. Dodala, že z tohto hodnotenia potom plynú rôzne malusy, prihoršenie pri vyrubovaní pokút a takisto reputačné riziko.



Podnikatelia sa napriek rozdielnemu názoru na výsledky kontrol na súdy často vzhľadom na finančnú a časovú náročnosť neobracajú. Podľa Murgašovej si však mnohí neuvedomujú, že si týmto rozhodnutím môžu pohoršiť a dostať "titul" menej spoľahlivého daňovníka.



FS pripomenula že indexu daňovej spoľahlivosti vstupuje výsledok daňovej kontroly až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, teda nie hneď po vykonaní daňovej kontroly. "Ak daňový subjekt nesúhlasí ani s rozhodnutím odvolacieho orgánu, môže sa obrátiť na súd. Ak súd v predmetnom podaní prizná odkladné účinky rozhodnutia, správca dane ich akceptuje a do hodnotenia daňového subjektu formou indexu daňovej spoľahlivosti nebude toto rozhodnutie zahrnuté až do riadneho rozhodnutia súdu," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. Čo v prípade, ak súd odkladné účinky rozhodnutia neprizná, FS nespresnila.



Potenciálne protiústavným momentom je podľa Murgašovej to, že sa aktuálny index zostavuje podľa plnenia povinností daňovníka, v niektorých prípadoch až za päť rokov spätne, čiže za obdobie, keď index v súčasnej podobe ešte nefungoval. "Daňovníci napríklad nemohli vedieť, že oneskorené plnenie ich daňových povinností bude mať v budúcnosti pre nich takéto následky. Retroaktivita, čiže spätná účinnosť legislatívy, je v rozpore s právnou istotou, ktorú garantuje ústava. Týmto štát zasahuje do legitímnych očakávaní podnikateľov," vysvetlila Murgašová.



FS ale s takýmto výkladom nesúhlasí. Index daňovej spoľahlivosti bol zavedený do daňového poriadku od roku 2018, z čoho vyplýva, že FS sleduje a vyhodnocuje plnenie povinností daňových subjektov voči finančnej správe už niekoľko rokov. "Index daňovej spoľahlivosti má motivačný charakter, nie je retroaktívny, pôsobí do budúcnosti. V prípade, že by daňový subjekt podal správnu žalobu, FS bude rešpektovať rozhodnutie súdu a v súlade s ním aj postupovať," dodala Rybanská.



Novelou Daňového poriadku s účinnosťou od 1. januára minulého roka sa index daňovej spoľahlivosti zmenil z neverejného na verejný, čím sa mala zabezpečiť transparentnosť hodnotenia daňových subjektov. Podľa týchto pravidiel mal byť každý daňovník zaradený do skupiny vysoko spoľahlivý, spoľahlivý alebo menej spoľahlivý. Rozdeľovanie do skupín mala FS uskutočniť na základe plnenia daňových povinností ako napríklad podávanie priznaní a výkazov v lehote, včasného plnenia oznamovacích povinností, platenia daní, preddavkov a pokút či správne vypočítanej výšky dane v daňovom priznaní.



Ak daňový subjekt s hodnotením nesúhlasí, má možnosť podať námietku voči pridelenému indexu daňovej spoľahlivosti. Námietka sa musí podať do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Podaná námietka musí byť odôvodnená a jej podanie má odkladný účinok. Ak daňový subjekt zmešká lehotu na podanie námietky, nie je možné zmeškanie lehoty odpustiť.