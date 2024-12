Index DAX by mal tento rok ukončiť rastom o takmer pätinu

Frankfurt nad Mohanom 29. decembra (TASR) - Ekonomickí experti očakávajú pre kľúčový index nemeckej burzy DAX úspešný záver roka 2024. Odhadujú, že za celý rok by mal zaznamenať rast takmer o pätinu. Informovala o tom agentúra DPA.



Hlavný index nemeckej burzy DAX vzrástol na záver obchodovania tento týždeň (v piatok 27. 12.) o 0,68 % a obchodovanie uzatvoril na úrovni 19.984,32 bodu. V predposledný obchodný deň roka tak ukončil predchádzajúcich sedem dní trvajúci pokles. Aj napriek tomu, že v pondelok (23. 12.) pred sviatkami klesol, sa mu podarilo uzatvoriť týždeň rastom o 0,5 %.



Navyše, za celý rok sa očakáva rast o 19 %. "Vzhľadom na odhady rastu DAX za tento rok takmer o pätinu je tento rok možné považovať za viac než úspešný," povedal Jürgen Molnar z maklérskej spoločnosti RoboMarkets. Pripustil však, že index "bude mať čo robiť," aby sa do konca roka vrátil na hranicu 20.000 bodov, ktorú dosiahol na začiatku decembra. Molnar očakáva do konca roka 2024 obchodovanie iba v úzkom rozsahu, keďže v posledných dňoch roka sa v takej miere ako v bežných dňoch neobchoduje.



Akciový trh v Nemecku končí tohtoročné obchodovanie v pondelok (30. 12.) o 14.00 h SEČ. V utorok, posledný deň roka, sa neobchoduje. Ani na mnohých ďalších európskych burzách sa už v posledný deň roka 2024 neobchoduje, prípadne je obchodovanie skrátené. Nový obchodný rok sa na európskych burzách začne 2. a 3. januára 2025.