< sekcia Ekonomika
Index dôvery v českú ekonomiku v apríli ustúpil z päťmesačného maxima
Index nálady spotrebiteľov sa v apríli oslabil na 106 bodov z úrovne 110,4 bodu v predošlom mesiaci.
Autor TASR
Praha 24. apríla (TASR) - Nálada v českej ekonomike sa v apríli mierne zhoršila po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci nachádzala na päťmesačnom maxime. Ukázal to prieskum Českého štatistického úradu, ktorého výsledky zverejnil v piatok. Index celkovej dôvery v ekonomiku klesol na 101,3 bodu z marcových 102,1 bodu. Marcová hodnota indexu však bola najvyššia od októbra minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index nálady spotrebiteľov sa v apríli oslabil na 106 bodov z úrovne 110,4 bodu v predošlom mesiaci. Počet spotrebiteľov, ktorí v najbližších 12 mesiacoch očakávajú zhoršenie celkovej ekonomickej situácie, sa výrazne zvýšil. Zároveň sa očakávania zlepšenia osobnej finančnej situácie oslabili.
Index podnikateľskej dôvery sa medzimesačne celkovo nezmenil a zostal na úrovni 100,4 bodu. Ukazovateľ nálady v sektore obchodu klesol na 95 bodov z marcových 98,2 bodu a indikátor dôvery v priemysle sa oslabil na 97,1 bodu z hodnoty 99,5 bodu. Nálada v stavebníctve sa však zlepšila a ukazovateľ, ktorý ju odzrkadľuje, stúpol na 115,5 bodu z marcových 113,8 bodu. Vzrástla aj dôvera v odvetví služieb, a to na 102,9 bodu z úrovne 100,3 bodu.
Index nálady spotrebiteľov sa v apríli oslabil na 106 bodov z úrovne 110,4 bodu v predošlom mesiaci. Počet spotrebiteľov, ktorí v najbližších 12 mesiacoch očakávajú zhoršenie celkovej ekonomickej situácie, sa výrazne zvýšil. Zároveň sa očakávania zlepšenia osobnej finančnej situácie oslabili.
Index podnikateľskej dôvery sa medzimesačne celkovo nezmenil a zostal na úrovni 100,4 bodu. Ukazovateľ nálady v sektore obchodu klesol na 95 bodov z marcových 98,2 bodu a indikátor dôvery v priemysle sa oslabil na 97,1 bodu z hodnoty 99,5 bodu. Nálada v stavebníctve sa však zlepšila a ukazovateľ, ktorý ju odzrkadľuje, stúpol na 115,5 bodu z marcových 113,8 bodu. Vzrástla aj dôvera v odvetví služieb, a to na 102,9 bodu z úrovne 100,3 bodu.