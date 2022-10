Index hlavných ekonomických ukazovateľov pre USA v septembri klesol

Washington 20. októbra (TASR) - Americký index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index, LEI) klesol v septembri o niečo prudšie, než sa čakalo. Jeho vývoj signalizuje rastúcu pravdepodobnosť, že USA sa dostanú do recesie.



Index hlavných ekonomických ukazovateľov inštitútu Conference Board, ktorý sa zostavuje na základe hodnôt desiatich kľúčových premenných, si v septembri pohoršil o 0,4 %. Ekonómovia počítali s poklesom o 0,3 %. Revízia tiež ukázala, že v auguste index stagnoval (pôvodne: -0,3 %).



Index počas šiestich mesiacov od marca do septembra 2022 padol o 2,8 % po náraste o 1,4 % v predchádzajúcich šiestich mesiacoch.



"Šesťmesačné tempo rastu LEI kleslo v septembri hlbšie do negatívneho pásma a hlavné indikátory sa oslabujú," uviedol šéf oddelenia ekonomického výskumu Conference Board Ataman Ozyildirim. Dodal, že Conference Board vzhľadom na vysokú infláciu, spomaľovanie na trhu práce, zvyšovanie úrokových sadzieb a sprísňovanie úverových podmienok očakáva v tomto roku reálny nárast HDP o 1,5 %, pričom tempo expanzie sa v 1. polroku 2023 ešte spomalí.