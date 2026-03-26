Index nálady talianskych spotrebiteľov klesol najnižšie od roku 2023
Index spotrebiteľskej dôvery sa oslabil na 92,6 bodu z februárovej hodnoty 97,4 bodu.
Autor TASR
Rím 26. marca (TASR) - Nálada talianskych spotrebiteľov sa v marci zhoršila. Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje taliansky štatistický úrad ISTAT, sa oslabil na 92,6 bodu z februárovej hodnoty 97,4 bodu. Index tak klesol najnižšie od októbra 2023. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Prieskum ukázal všeobecné zhoršenie nálady v talianskych domácnostiach, keďže sa oslabili všetky hlavné zložky indexu spotrebiteľskej dôvery. Najprudšie klesol ukazovateľ ekonomickej situácie, ktorý sa v marci oslabil na 88,1 bodu z úrovne 99,1 bodu, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Index odzrkadľujúci očakávania Talianov v otázke budúcej ekonomickej situácie sa tiež výrazne zhoršil, a to na 85,3 bodu z hodnoty 93,1 bodu.
Talianski spotrebitelia pesimistickejšie posudzujú aj svoju osobnú ekonomickú situáciu. Ukazovateľ mapujúci toto ich hodnotenie sa oslabil na 94,2 bodu z úrovne 96,8 bodu.
