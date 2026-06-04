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Index newyorskej burzy Dow Jones vzrástol na historické maximum
Do 17.30 h SELČ dosiahol Dow Jones Industrial Average 51.549,34 bodu.
Autor TASR
New York 4. júna (TASR) - Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average dosiahol nové historické maximum a širší index burzy S&P 500 zaznamenal rast, keď ich podporili najmä finančný a zdravotnícky sektor. Naopak, výsledky technologickej spoločnosti Broadcom zaostali za očakávaniami, čo sa odrazilo na vývoji technologického indexu Nasdaq. Informovala o tom agentúra Reuters.
Do 17.30 h SELČ dosiahol Dow Jones Industrial Average 51.549,34 bodu. To znamená rast o 862,27 bodu (1,7 %) a nový rekord. Širší index burzy S&P 500 dosiahol 7573 bodov. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 19,32 bodu alebo 0,26 %.
Vývoj indexov podporili zdravotnícke a finančné tituly. V prvom prípade sa zvýšili o 3,1 %, keď ich potiahol najmä rast akcií zdravotníckej spoločnosti UnitedHealth Group, ktorý dosiahol 5,7 %. Index finančných titulov SPSI vzrástol o 1,8 %.
Naopak, technologický index Nasdaq Composite klesol o 51,21 bodu (0,19 %) na 26.802,76 bodu. Podpísala sa pod to najmä spoločnosť Broadcom, ktorá patrí medzi globálnych hráčov v oblasti čipov pre umelú inteligenciu. Tá síce vykázala za ostatný kvartál rast tržieb aj zisku, analytici však očakávali viac.
Do 17.30 h SELČ dosiahol Dow Jones Industrial Average 51.549,34 bodu. To znamená rast o 862,27 bodu (1,7 %) a nový rekord. Širší index burzy S&P 500 dosiahol 7573 bodov. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 19,32 bodu alebo 0,26 %.
Vývoj indexov podporili zdravotnícke a finančné tituly. V prvom prípade sa zvýšili o 3,1 %, keď ich potiahol najmä rast akcií zdravotníckej spoločnosti UnitedHealth Group, ktorý dosiahol 5,7 %. Index finančných titulov SPSI vzrástol o 1,8 %.
Naopak, technologický index Nasdaq Composite klesol o 51,21 bodu (0,19 %) na 26.802,76 bodu. Podpísala sa pod to najmä spoločnosť Broadcom, ktorá patrí medzi globálnych hráčov v oblasti čipov pre umelú inteligenciu. Tá síce vykázala za ostatný kvartál rast tržieb aj zisku, analytici však očakávali viac.