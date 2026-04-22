Index podnikateľskej klímy v poľskom priemysle sa v apríli posilnil
Autor TASR
Varšava 22. apríla (TASR) - Nálada v poľskom sektore spracovateľského priemyslu sa v apríli zlepšila. Index všeobecnej podnikateľskej klímy v odvetví vzrástol na -4,4 bodu z trojmesačného minima -5,2 bodu, na ktorom bol v marci. Hodnota ukazovateľa však napriek zlepšeniu zostala pod dlhodobým priemerom, ktorý je na úrovni 0,4 bodu. Ukázal to prieskum poľského štatistického úradu, ktorého výsledky zverejnil v stredu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Prieskum štatistického úradu ďalej ukázal, že najpozitívnejšie podnikateľské podmienky hodnotia firmy pôsobiace v oblasti finančných a poisťovacích činností. Index podnikateľskej klímy v tomto sektore v apríli stúpol na 29,3 bodu z marcových 26,8 bodu. Nálada sa zlepšila aj v segmente ubytovacích a stravovacích služieb, pričom index tohto odvetvia vrástol na 10,2 bodu z marcovej úrovne 3,7 bodu.
V sektore dopravných a stravovacích služieb sa však nálada zhoršila a jeho index podnikateľskej klímy v apríli klesol na -5,6 bodu z hodnoty -3,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
