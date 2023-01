Index predaja rezidenčných nehnuteľností v USA v decembri vzrástol

Washington 27. januára (TASR) – Ukazovateľ predaja starších rezidenčných nehnuteľností v USA vlani v decembri 2022 nečakane vzrástol, prvýkrát za sedem mesiacov, keďže hypotekárne sadzby klesali. To vyvoláva nádej, že trh s bývaním sa začína stabilizovať. Ukázali to v piatok údaje národného združenia realitných kancelárií NAR. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa NAR sa index predaja existujúcich (už predtým obývaných) nehnuteľností v USA v decembri 2022 zvýšil medzimesačne o 2,5 % na 76,9 bodu, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že klesne o 0,9 %. Bol to jeho prvý nárast predaja od mája 2022.



NAR uviedlo tiež, že index predaj vzrástol na juhu (6,1 %) a západe (6,4 %), ale klesol na severovýchode (-6,5 %) a stredozápade (-0,3 %).



"Nedávny pokles aktivity v oblasti predaja domov sa pravdepodobne skončil," uviedol vo vyhlásení Lawrence Yun, hlavný ekonóm NAR.



Medziročne však index predaja starších domov aj v decembri klesol, a to o 33,8 %.



Trh s bývaním tvrdo vlani zasiahlo zvyšovanie úrokových sadzieb amerického Federálneho rezervného systému (Fe), ktoré bolo najstrmšie od 80. rokov minulého storočia. Úrokové sadzby z hypoték však už začali klesať, čo vyvolali nádej, že trh s bývaním by sa mohol čoskoro stabilizovať, aj keď na depresívnych úrovniach.



Podľa údajov hypotekárnej agentúry Freddie Mac klesla sadzba na 30-ročnej hypotéke tento týždeň v priemere na 6,13 % (čo je jej najnižšia úroveň od polovice septembra) zo 6,15 % v predchádzajúcom týždni a z priemerných 7,08 % na začiatku 4. štvrťroka 2022. Zostáva však výrazne nad priemerom 3,55 % zaznamenaným v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Vládne údaje tento týždeň ukázali, že predaj nových domov v USA sa v decembri zvýšil už tretí mesiac po sebe.



"Úrokové sadzby hypoték sú dominantným faktorom, ktorý riadi predaj domov, a ich nedávne zníženie jednoznačne pomáha stabilizovať trh. Nová norma pre hypotekárne sadzby bude pravdepodobne v rozmedzí 5,5 % až 6,5 %," dodal Yun.