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INDEX PROSPERITY: Na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko?

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Na snímke pohľad na Most SNP a Bratislavský hrad z výškovej budovy v Bratislave 23. októbra 2025. Foto: TASR - Dano Veselský

Nízke postavenie SR v rebríčku súvisí s tým, že Slovensko je ekonomicky oproti západným štátom stále chudobnejšie.

Autor TASR
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Bratislava 11. júna (TASR) - Slovensko sa v najnovšom Indexe prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Napriek miernemu zlepšeniu krajina ostáva stále v spodnej časti rebríčka a v porovnaní s vyspelejšími štátmi EÚ naďalej zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky. Slovensko bude v roku 2026 patriť k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy, vyplýva zo štvrtého vydania Indexu prosperity, ktorý vo štvrtok predstavila Slovenská sporiteľňa (SLSP).

„Situácia domácností sa trochu zlepšila v tom, že ich výdavky na bývanie voči disponibilnému príjmu sa vyvíjali oproti iným krajinám trochu lepšie. Je to dané tým, že úrokové sadzby z hypotekárnych úverov v minulom roku klesli, zároveň ceny energií pre väčšinu ľudí boli zastropované,“ priblížila dôvody mierneho zlepšenia SR v Indexe prosperity hlavná ekonómka SLSP Mária Valachyová.

Táto situácia sa podľa odborníčky zrejme v tomto roku zmení, pretože úrokové úrokové sadzby išli znovu hore a Európska centrálna banka ich pravdepodobne zvýši. Ceny energií sa takisto nedajú stropovať navždy. „Výdavky domácností pôjdu zrejme hore,“ uviedla.

Nízke postavenie SR v rebríčku súvisí s tým, že Slovensko je ekonomicky oproti západným štátom stále chudobnejšie. „Zhoršila sa nám aj konkurencieschopnosť. Dane sme zvýšili možno až príliš, dane z príjmov firiem sú vysoké,“ upozornila Valachyová s tým, že sa zvýšili aj dane fyzických osôb a nepomohla ani transakčná daň. Priveľké daňové zaťaženie podľa nej konkurencieschopnosti nepomáha.

Odporučila zvýšiť výdavky na výskum a vývoj, vzdelávanie, viac využívať umelú inteligenciu a digitalizáciu, ako aj viac sa integrovať s Európou, ťažiť z výhod členstva v EÚ vrátane lepšieho využívania eurofondov a zlepšenia podnikateľského prostredia. „Mali by sme nabrať odvahu na zvrátenie krokov, ktoré ekonomike nesvedčia, ako sú napríklad privysoké dane a znížiť ich. Treba sa nám lepšie pripraviť aj na možnosť hybridnej vojenskej hrozby,“ poukázala Valachyová.
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