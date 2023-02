Index realitného zdravia sa vlani v poslednom štvrťroku zhoršil

Bratislava 6. februára (TASR) - Index realitného zdravia (IRZ) dosiahol vo štvrtom štvrťroku minulého roka hodnotu 3,14. Realitní makléri to označili ako skokové zhoršenie, pretože na stupnici od jedna do päť predstavuje päť najhoršiu možnú hranicu. V stabilnom čase je IRZ na úrovni 2,5. S analýzou prišiel v pondelok online portál Nehnutelnosti.sk.



Tento negatívny trend pripisujú odborníci dvom faktorom, a to nižšej dostupnosti hypoték a nedostatočnej ponuke nehnuteľností. Analytik portálu Michal Pružinský zhodnotil situáciu slovami, že "tento trend pripomína situáciu z prelomu rokov 2020/2021. Negatívny vplyv aktuálnej krízy sa znovu prejavil hlavne v Bratislavskom kraji. V stabilných časoch sa v Bratislavskom kraji realizovalo takmer 60 % transakcií, teraz ich podiel už niekoľko mesiacov klesá a na konci 2022 sme zaznamenali 42,7 %."



Analytik ďalej uviedol, že po Bratislavskom kraji s nízkym počtom transakcií nasledujú Trnavský kraj (16,9 % transakcií), Žilinský kraj (16,2 %) a Nitriansky kraj (15,8 % realizovaných transakcií).



Pokiaľ ide o výhľadový trend v celoslovenskom sledovaní vývoja IRZ, prevláda priemerný index na úrovni 3,06 s výhľadom na lepšiu hodnotu, akou je 2,83.



IRZ je hodnotením realitných odborníkov, ktorí analyzujú vývoj na trhu a prognózujú situáciu na nasledujúci mesiac. Zamýšľajú sa nad situáciou na realitnom trhu za uplynulý mesiac a mesiac dopredu.