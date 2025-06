Index slovenského investora klesol pre vývoj na svetových trhoch

Bratislava 2. júna (TASR) - Objem aktív v podielových fondoch prekonal v závere minulého roka podľa údajov Národnej banky Slovenska 11 miliárd eur. Prvý kvartál 2025 ale zaznamenal turbulencie na svetových trhoch. Neprehliadnuteľný pokles výnosnosti zaznamenali akciové fondy, čo sa podpísalo aj pod pokles hodnoty indexu slovenského investora (ISI100). Informovala o tom v pondelok investičná skupina Wood & Company.



„Uplynulé mesiace si prešli turbulenciami na svetových, najmä akciových trhoch. Pokles globálnych akcií mali na svedomí najmä obavy investorov z obchodných vojen a geopolitického posunu USA, čo si odniesli hlavne akcie amerických technologických gigantov,“ uviedol Maroš Ďurik z Wood & Company.



Spoločnosť priblížila, že ku koncu marca 2025 bola hodnota indexu slovenského investora evidovaná na úrovni 130,01. Investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 30,01 %. Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor získal viac, na pokorenie inflácie to nestačilo, podčiarkli odborníci. Ceny tovarov a služieb boli podľa nich oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 48,4 %.



Dôvodom by malo byť najmä rekordne rýchle tempo zdražovania v krajine počas rokov 2022 a 2023, keď sa hodnota ISI100 dostala pod úroveň kumulovanej inflácie. Navyše, kým hodnota indexu slovenského investora sa počas prvého kvartálu 2025 znížila, inflácia v krajine sa zrýchlila, doplnila spoločnosť.



Najvyššiu výnosnosť dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 80,6 % od začiatku roka 2017 po koniec marca 2025. Tomu zodpovedá ročný výnos na úrovni 7,4 % p. a. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 34 % a ročný výnos 3,6 % p. a. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 17,1 %, čomu zodpovedal anualizovaný výnos 1,9 % p. a. „Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 8,9 % (anualizovaný 1 % p. a.), dlhopisové fondy sa po rokoch straty dostali do plusu s kumulovaným výnosom 2 % (anualizovaným 0,2 % p. a.),“ doplnila spoločnosť.