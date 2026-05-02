Index S&P 500 sa dostal na nové rekordné maximum
New York 2. mája (TASR) - Akcie v USA uzavreli v piatok (1. 5.) zmiešane. Širší index S&P 500 sa dostal na nové rekordné maximum a prvýkrát uzavrel nad hranicou 7200 bodov. Podporili ho akcie spoločnosti Apple a pokles cien ropy. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
S&P 500 si v piatok pripísal 0,29 % a uzavrel na 7230,12 bodu. Technologický index Nasdaq Composite stúpol o 0,89 % na 25.114,44 bodu. Oba indexy sa dostali počas obchodovania na nové maximá a takisto ukončili obchodovanie na nových zatváracích rekordoch. Naopak, kľúčový index Dow Jones Industrial Average sa v piatok oslabil o 152,87 bodu alebo 0,31 % a uzavrel na 49.499,27 bodu.
Akcie Apple vzrástli o viac než 3 %. Dôvodom boli dobré hospodárske výsledky za 2. fiškálny kvartál, ktoré prekonali prognózy trhu. Firma tiež predložila lepší než očakávaný výhľad tržieb na prebiehajúci kvartál.
