Index S&P 500 sa prvýkrát dostal nad 4000 bodov

New York 1. apríla (TASR) - Wall Street odštartovala nový mesiac pokračovaním v raste. Širší index S&P 500 prvýkrát pokoril psychologicky dôležitú hranicu 4000 bodov. Motorom posilňovania boli technologické tituly.



S&P 500 vo štvrtok prvýkrát v histórii prekonal hranicu 4000 bodov a dostal sa až na rekordných 4002,42 bodu. O 15.48 h SELČ sa nachádzal s plusom 0,66 % na 3999,26 bodu. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 15.49 h SELČ nachádzal so ziskom 0,08 % na 33.008,24 bodu a technologický Nasdaq Composite s plusom 1,60 % na 13.458,64 bodu.



Americké akcie teda pokračujú v raste po solídnom marci. Podporil ich plán investícií do infraštruktúry amerického prezidenta Joea Bidena rovnako ako znovuotváranie ekonomiky. Niektorí analytici z Wall Street sa však obávajú, že zvýšenie firemnej dane, ktoré je súčasťou Bidenom navrhovaného balíka, môže predstavovať riziko pre zotavenie ziskov firiem a rast cien akcií.