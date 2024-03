Index S&P 500 sa prvýkrát dostal nad 5200 bodov

New York 20. marca (TASR) - Wall Street sa v stredu posilnila a širší index S&P 500 prvýkrát v histórii prekročil hranicu 5200 bodov. Americká centrálna banka (Fed) totiž v súlade s očakávaniami piatykrát po sebe nezmenila nastavenie svojej menovej politiky a signalizovala, že do konca roka trikrát zníži sadzby. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



S&P 500 sa okolo 20.00 h SEČ nachádzal s plusom 0,6 % na 5209,66 bodu. Technologický index Nasdaq Composite si polepšil o vyše 0,9 % a kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average o 0,76 %.



Menový výbor (FOMC) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na takmer 23-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádza od júla 2023. Predstavitelia Fedu zároveň signalizovali, že banka by do konca roka 2024 mala kľúčovú sadzbu znížiť trikrát, vždy o štvrť percentuálneho bodu.



Fed tiež uviedol, že cyklus uvoľňovania menovej politiky spustí až potom, ako získa viac dôkazov o zmierňovaní inflácie. "Výbor neočakáva, že bude vhodné znížiť cieľové pásmo, kým nezíska väčšiu istotu, že inflácia udržateľne smeruje k 2 %."