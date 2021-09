Index spotrebiteľských cien v Nemecku v septembri prekročil 4 %

Wiesbaden 30. septembra (TASR) - Tempo rastu spotrebiteľských cien v Nemecku sa v septembri opäť zrýchlilo a prvýkrát takmer za 28 rokov prekročilo 4 %. To vyvoláva obavy z inflačného tlaku v najväčšej európskej ekonomike. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Podľa nich sa index spotrebiteľských cien v Nemecku v septembri zvýšil medziročne o 4,1 %. To je jeho najväčší nárast od decembra 1993, keď stúpol o 4,3 %. Septembrová miera inflácie tak vysoko prekročila 2-percentnú cieľovú hranicu Európskej centrálnej banky.



Destatis uviedol tiež, že ceny tovarov sa podľa predbežných údajov v septembri pravdepodobne zvýšili o 6,1 % (po náraste o 5,6 % auguste), ceny energií vyskočili o 14,3 % (12,6 % mesiac predtým) a náklady na potraviny stúpli o 4,9 % (o 4,6 % v auguste).



Okrem toho sa očakáva, že ceny služieb vzrástli rovnako ako v auguste o 2,5 %.



V medzimesačnom porovnaní nemecké spotrebiteľské ceny v septembri stagnovali už druhý mesiac v rade.