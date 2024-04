Index výdavkov na osobnú spotrebu v USA v marci vzrástol

Washington 26. apríla (TASR) - Inflácia v USA podľa ukazovateľa, ktorý preferuje americká centrálna banka (Fed), minulý mesiac vzrástla. A viac, ako ekonómovia predpovedali. To pravdepodobne posilní neochotu Fedu znížiť v dohľadnom čase úrokové sadzby. Oznámilo to v piatok americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a RTTNews.



Konkrétne, spotrebiteľské ceny, merané indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), sa v marci zvýšili medzimesačne o 0,3 %, rovnako ako vo februári. V medziročnom porovnaní vzrástol PCE v marci 2024 o 2,7 %, čo bolo rýchlejšie tempo ako 2,5 % vo februári. Marec bol už tretí mesiac po sebe, keď bol PCE vyšší ako inflačný cieľ Fedu na úrovni 2 %. Ekonómovia predpovedali, že sa PCE zvýši v marci medzimesačne o 0,3 % a medziročne o 2,6 %.



K marcovému zrýchleniu tempa rastu PCE prispel najmä sektor služieb, v ktorom ceny vyskočili medziročne o 4 %. Spomedzi nestálych položiek sa ceny energií zvýšili medziročne o 2,6 % a ceny potravín o 1,5 %.



Piatkové údaje ukázali, že ostro sledovaný jadrový index, bez nestálych cien potravín a energií, v marci medzimesačne vzrástol o 0,3 % a medziročne o 2,8 %. Fed pozorne sleduje jadrové ceny, ktoré mu zvyčajne poskytujú obzvlášť dobrý prehľad, kam smeruje inflácia.



Po dosiahnutí vrcholu na úrovni 7,1 % v roku 2022 sa PCE po väčšinu roka 2023 znižoval. Tento rok sa však vytrvalo drží nad 2-% cieľom centrálnej banky.



Chronicky zvýšená miera inflácie sa stala zdrojom frustrácie pre Fed, ktorého predstavitelia ešte minulý mesiac predpovedali, že v tomto roku očakávajú tri zníženia referenčnej úrokovej sadzby.



Väčšina ekonómov predpokladala, že škrty sa začnú v júni. Nedávno však niekoľko predstaviteľov Fedu vrátane jeho predsedu Jeromeho Powella naznačilo, že v blízkom čase nepredpokladajú redukciu kľúčovej sadzby, ktorá by viedla k zníženiu sadzieb z hypoték, úverov na autá, na kreditné karty a z podnikateľských pôžičiek. Ekonómovia teraz špekulujú o odsune prvého zníženia úrokov na september.