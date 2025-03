Index výdavkov na osobnú spotrebu v USA vo februári vzrástol

Washington 28. marca (TASR) - Inflácia v USA podľa ukazovateľa, ktorý preferuje americká centrálna banka (Fed), zostala minulý mesiac vysoká. A to ešte predtým, ako sa prejavil vplyv väčšiny ciel. Výdavky Američanov vo februári po poklese v predchádzajúcom mesiaci zároveň ožili a vzrástli. Aj ich príjmy sa zvýšili. Oznámilo to v piatok americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Podľa ministerstva sa spotrebiteľské ceny, merané indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), vo februári 2025 zvýšili medzimesačne o 0,3 %, rovnako ako v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. V medziročnom porovnaní vzrástol PCE vo februári 2025 o 2,5 %, čo zodpovedá januárovému tempu.



Ostro sledovaný jadrový index bez nestálych cien potravín a energií vo februári medzimesačne vzrástol o 0,4 %, najviac od januára 2024 a medziročne sa zvýšil o 2,8 %. Analytici pritom odhadovali, že jadrový index stúpne medzimesačne o 0,3 % a medziročne o 2,7 %. Americký rezervný systém (Fed) pozorne sleduje jadrové ceny, keďže ukazujú, kam smeruje inflácia.



Inflácia zostáva hlavným ekonomickým problémom pre väčšinu Američanov, aj keď prudko klesla zo svojho vrcholu v roku 2022. Prezident Donald Trump v kampani sľúbil rýchle zníženie inflácie, ale jej medziročná miera sa stále pohybuje výrazne nad cieľom Fedu na úrovni 2 %, pričom vo februári dosiahla 2,8 %.



Trump zaviedol clá vo výške 20 % na všetok dovoz z Číny a 25-percentné clá na oceľ a hliník. V stredu (26. 3.) oznámil ďalšie 25-percentné clá, a to na dovážané autá. Väčšina ekonómov aj Fed teraz očakávajú, že inflácia sa v dôsledku ciel tento rok zvýši.



Dôvera amerických spotrebiteľov a podnikateľov v ekonomiku prudko klesla, odkedy Trump začal zavádzať clá. Prieskum Pew Research Center z minulého mesiaca odhalil, že 63 % Američanov stále vníma infláciu ako „veľmi veľký problém“.



Ministerstvo obchodu v piatok informovalo, že osobné príjmy Američanov vo februári vzrástli medzimesačne o 0,8 %, najvýraznejšie za viac ako rok, po revidovanom zvýšení 0,7 % v januári. Analytici pritom odhadovali, že vo februári stúpnu menej, o 0,4 %.



Osobné výdavky sa vo februári 2025 zotavili z poklesu o 0,3 % v januári a medzimesačne sa zvýšili o 0,4 %. Zaostali však za očakávaniami trhu, ktorý počítal s ich nárastom o 0,5 %.