Index zhodnotenia investícií do fondov v SR v 3. kvartáli klesol

Bratislava 11. novembra (TASR) - Index slovenského investora zaznamenal počas tretieho kvartálu pokles na hodnotu 115,3 z úrovne 116,2 v predchádzajúcom štvrťroku. Pod toto zníženie sa podpísali predovšetkým akciové a zmiešané fondy. Naopak, výnosnosť vzrástla najmä v prípade realitných, ale aj dlhopisových fondov a fondov krátkodobých investícií.



Index zostavujú každý štvrťrok analytici investičnej skupiny Wood & Company. Vychádza z údajov 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Pri výpočte indexu sú sledované nielen výnosy fondov, ale aj ich váhy podľa objemu investovaných zdrojov, a to v porovnaní s úvodnou hodnotou 100 k začiatku roka 2017.



"V treťom kvartáli natiahli dlhopisové fondy rastovú sériu na štvrtý kvartál v rade. Výkonnosťou opäť prekonali globálny dlhopisový index, čím potvrdzujú staré investičné príslovie, že dlhopisové indexy sú dobré na výkonnostné porovnávanie (medzi indexmi a fondmi), ale mizerné na investovanie," vysvetlil Investment Advisory Director z Wood & Company Maroš Ďurik.



Naopak, rastová séria akciových fondov sa po troch kvartáloch skončila, čo bolo v súlade s vývojom na akciovom trhu. "Výkonnosť priemerného akciového fondu za posledných 12 mesiacov zaostáva za globálnym akciovým indexom zabezpečeným do eura až o 4,5 %. Na druhej strane je dobrou správou, že len priemerný investor v akciovom fonde porazil v tomto roku infláciu," priblížil Ďurik.



Tradičným sklamaním sú podľa neho zmiešané fondy, ktoré sú najobľúbenejšími, ale z hľadiska výkonu najmenej výraznými podielovými fondmi. Ich výkonnosť za posledných 12 mesiacov prekonala výkonnosť dlhopisových fondov len o slabých 0,1 %, upozornil odborník.



Aktuálna hodnota indexu znamená, že slovenský investor dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 15,3 %. "Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor "vyhral", na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 40,5 %," vyčíslila analytička Wood & Company Eva Sadovská.



Priblížila, že počas analyzovaného obdobia bola výnosnosť podielových fondov a teda aj hodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä vypuknutím pandémie COVID-19 na jar 2020, vojnového konfliktu na Ukrajine začiatkom roka 2022 a energetickou krízou počas minulého roka.