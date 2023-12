Indexácia ukrajinských dôchodkov sa bez pomoci pravdepodobne odloží

Kyjev 28. decembra (TASR) - Ukrajina bude schopná vyplatiť dôchodky aj v prípade, že ďalšia finančná pomoc zo Západu nebude v najbližšom čase schválená. Avšak plánovaná indexácia dôchodkov, aby boli v súlade s rastúcimi cenami, sa pravdepodobne bude musieť odložiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá citovala ministerku sociálnej politiky Oksanu Žolnovychovú. Už skôr ministerka hospodárstva Julija Svyrydenková upozornila, že bez ďalšej zahraničnej pomoci si dôchodcovia, ako aj učitelia a úradníci budú musieť na svoje peniaze počkať.



Od útoku Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 presunul Kyjev všetky svoje príjmy do obrany. Výdavky na všetko ostatné vrátane dôchodkov a sociálnych príspevkov vykrýval z desiatok miliárd dolárov zahraničnej pomoci. Kľúčové balíky pomoci sú však momentálne blokované ako v Bruseli, tak vo Washingtone.



Žolnovychová zdôraznila, že dôchodky na rozdiel od iných platieb v sociálnej oblasti sú pokrývané z interných príjmov. Základné penzie tak vyplatené budú, je však možné, že v prípade nedostatočnej zahraničnej pomoci sa k ich indexácii nepristúpi.



K dôchodkom a ďalším financiám sa v stredu (27. 12.) vyjadrila pre britský denník The Financial Times aj ukrajinská ministerka hospodárstva Julija Svyrydenková. Tá uviedla, že v prípade neschválenia zahraničnej pomoci v dohľadnom čase bude musieť zhruba 500.000 štátnych úradníkov, 1,4 milióna učiteľov a 10 miliónov dôchodcov predbežne počítať s odkladom vyplatenia svojich peňazí. Svyrydenková verí, že pomoc od Európskej únie sa podarí schváliť vo februári a v marci sa peniaze pre Ukrajinu uvoľnia.