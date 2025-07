Indexy newyorskej burzy S&P 500 a Nasdaq zaznamenali pokles

New York 10. júla (TASR) - Väčšina indexov newyorskej burzy zaznamenala na začiatku štvrtkového obchodovania pokles, hlavný index však vykázal mierny rast. Trhy stále spracovávajú kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten na jednej strane začiatkom týždňa začal rozposielať predstaviteľom jednotlivých krajín listy o clách, na druhej strane sa však termín vstupu ciel do platnosti posunul z 9. júla na 1. augusta. Informovala o tom agentúra AFP.



Zhruba 15 minút po začiatku obchodovania klesol širší index newyorskej burzy S&P 500 o 0,1 % na 6254,40 bodu. Technologický index Nasdaq zaznamenal pokles o 0,5 % na 20.516,29 bodu. Naopak, hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average zaznamenal mierny rast, keď dosiahol 44.514,97 bodu. V porovnaní so záverom prechádzajúceho obchodovania sa tak zvýšil o 0,1 %.



Čo sa týka samotných firiem, akcie amerického výrobcu čipov Nvidia klesli o 0,1 % po tom, ako v stredu (9. 7.) zaznamenala spoločnosť ako prvá na svete trhovú hodnotu 4 bilióny USD (3,42 bilióny eur). Na druhej strane, akcie výrobcu cereálií Kellogg vyskočili o vyše 30 % po správach, že cukrovinkárska spoločnosť Ferrero plánuje jej kúpu.



(1 EUR = 1,1709 USD)