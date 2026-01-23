< sekcia Ekonomika
India a EÚ by mali budúci týždeň uzavrieť rokovania o obchodnej dohode
Dohoda otvorí cestu k zníženiu ciel na európske automobily a víno a k rozšíreniu trhu pre indickú elektroniku či textil.
Autor TASR
Naí Dillí 23. januára (TASR) - India a Európska únia (EÚ) by mali budúci týždeň v utorok (27. 1.) oznámiť uzavretie rokovaní o dohode o voľnom obchode. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v piatok odvolala na indické a európske vládne zdroje.
Dohoda otvorí cestu k zníženiu ciel na európske automobily a víno a k rozšíreniu trhu pre indickú elektroniku, textil a chemikálie. Oznámenie by mohlo nasledovať po stretnutí indického premiéra Nárendra Módího s predsedom Rady EÚ Antóniom Costom a šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, ktorí budú spolupredsedať summitu India-EÚ počas svojej návštevy Indie od 25. do 28. januára, uviedol jeden z indických zdrojov. Predstaviteľ EÚ doplnil, že cieľom bloku je „uzavrieť rokovania o dohode o voľnom obchode“ počas summitu, aby mohli následne obe strany dokončiť interné procesy smerujúce k podpísaniu dohody.
India a EÚ tiež očakávajú, že podpíšu bezpečnostnú a obrannú dohodu, ako aj dohodu o mobilite, ktorá sa týka vysoko kvalifikovaných pracovníkov a študentov, dodal predstaviteľ. „Vyjednávači sa stále snažia prekonať rozdiely v niekoľkých citlivých otázkach, vrátane neochoty Indie výrazne znížiť clá na dovoz automobilov,“ uzavrel zdroj z EÚ.
