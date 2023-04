Naí Dillí 17. apríla (TASR) - India a Rusko rokujú o dohode o voľnom obchode. Tento krok by ešte viac prehĺbil ich bilaterálne obchodné vzťahy, ktoré prekvitajú od vypuknutia vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar na podujatí v Naí Dillí povedal, že vláda v Naí Dillí rokuje o "predbežnej dohode" o obchodnej zmluve s Moskvou, ktorá podľa ruského ministra obchodu a priemyslu Denisa Manturova prinesie záruku bilaterálnych investícií.



India výslovne nekritizovala ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorú Moskva označuje za "špeciálnu vojenskú operáciu" a vyzvala na mierové vyriešenie konfliktu prostredníctvom dialógu.



Rusko, tradičný dodávateľ vojenského vybavenia pre Naí Dillí, minulý mesiac predbehlo Irak a stalo sa hlavným dodávateľom ropy pre Indiu. Celkový indický dovoz z Ruska sa za rok do 31. marca 2023 zvýšil takmer štvornásobne na 46,33 miliardy USD (41,90 miliardy eur).



Moskva sa zase snaží zvýšiť dovoz strojov z Indie, aby zlepšila obchodnú bilanciu s Naí Dillí, povedal Manturov.



"Musíme nájsť medzeru vo výrobkoch, ktoré India môže nahradiť," povedal novinárom na okraji podujatia. "V civilných projektoch potrebujeme takú širokú spoluprácu ako pred sankciami."



Agentúra Reuters vlani v novembri uviedla, že Rusko sa pokúša dovážať viac ako 500 produktov z Indie pre kľúčové sektory vrátane automobilov, lietadiel a vlakov, keďže západné sankcie podkopávajú schopnosť Moskvy udržať tieto priemyselné odvetvia v prevádzke.



India chce zase znížiť svoj rastúci obchodný deficit s Ruskom, ktoré je už desaťročia jej najväčším dodávateľom vojenského vybavenia a štvrtým najväčším trhom pre indické liečivá.



Džajšankar v pondelok uviedol, že indické podniky by mohli profitovať z ruskej technológie a že Naí Dillí pracuje na vyriešení problémov s platbami, certifikáciou a logistikou.



(1 EUR = 1,1057 USD)