< sekcia Ekonomika
India a USA zintenzívnia úsilie o dosiahnutie obchodnej dohody
Washington začiatkom augusta uvalil na Indiu dodatočné clo vo výške 25 %.
Autor TASR
Naí Dillí 16. septembra (TASR) - India a USA sa dohodli na zintenzívnení úsilia o uzavretie bilaterálnej obchodnej dohody, oznámilo v utorok indické ministerstvo obchodu po rokovaniach s predstaviteľmi Úradu obchodného zástupcu Spojených štátov (USTR) v Naí Dillí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Rokovania mali pozitívny a perspektívny charakter a zahŕňali rôzne aspekty obchodnej dohody, pričom sa poukázalo na dôležitosť bilaterálneho obchodu medzi Indiou a USA. Bolo prijaté rozhodnutie zintenzívniť úsilie o čo najskoršie uzavretie vzájomnej výhodnej obchodnej dohody,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Obnovené rokovania o obchode boli prvými po zvýšení amerických ciel voči Indii v auguste z dôvodu jej nákupov ruskej ropy.
Washington začiatkom augusta uvalil na Indiu dodatočné clo vo výške 25 %. Celkové dovozné clo na tovar z Indie sa tak vyšplhalo až na 50 %. Americký prezident Donald Trump vládu v Naí Dillí obvinil, že pokračujúcimi nákupmi ruskej ropy pomáha Moskve financovať jej vojnu proti Ukrajine.
„Rokovania mali pozitívny a perspektívny charakter a zahŕňali rôzne aspekty obchodnej dohody, pričom sa poukázalo na dôležitosť bilaterálneho obchodu medzi Indiou a USA. Bolo prijaté rozhodnutie zintenzívniť úsilie o čo najskoršie uzavretie vzájomnej výhodnej obchodnej dohody,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Obnovené rokovania o obchode boli prvými po zvýšení amerických ciel voči Indii v auguste z dôvodu jej nákupov ruskej ropy.
Washington začiatkom augusta uvalil na Indiu dodatočné clo vo výške 25 %. Celkové dovozné clo na tovar z Indie sa tak vyšplhalo až na 50 %. Americký prezident Donald Trump vládu v Naí Dillí obvinil, že pokračujúcimi nákupmi ruskej ropy pomáha Moskve financovať jej vojnu proti Ukrajine.