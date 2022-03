Airbus a Boeing: India bude potrebovať vyše 2200 nových lietadiel

Chicago/Toulouse 28. marca (TASR) - Najväčší výrobcovia lietadiel Airbus a Boeing odhadujú, že indické aerolínie budú v nasledujúcich 20 rokoch potrebovať viac než 2200 nových strojov. Vychádzajú z rýchlo sa zvyšujúceho počtu obyvateľov miest, pri ktorých bude rásť aj dopyt po leteckej preprave. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Airbus koncom minulého týždňa zverejnil prognózu, že dopyt indických aerolínií v nasledujúcich dvoch desaťročiach dosiahne 2210 lietadiel. V predchádzajúcej prognóze počítal výrobca s dopytom na úrovni 1900 lietadiel.



Krátko na to takmer totožný odhad zverejnil aj konkurenčný americký Boeing. Ako informoval vo svojej prognóze, počíta s tým, že indické letecké spoločnosti si v nasledujúcich 20 rokoch objednajú "viac než 2200 strojov".



Keďže väčšinu leteckého trhu v Indii kontrolujú nízkonákladové spoločnosti, Airbus odhaduje, že drvivú väčšinu z nových lietadiel budú predstavovať úzkotrupé stroje. Šéf marketingu pre Indiu a Južnú Áziu Brent McBratney odhaduje, že z 2210 lietadiel by až 1770 mali byť lietadlá s jednou uličkou. Zvyšok budú podľa neho tvoriť širokotrupé lietadlá.



Zároveň dodal, že indický trh s vnútroštátnou a medzinárodnou leteckou prepravou by mal v nasledujúcich 20 rokoch vzrásť o 6,2 %. Ak sa odhad potvrdí, India tak výrazne prekoná tempo rastu svetového trhu leteckej dopravy, kde sa očakáva, že nasledujúcich dvoch desaťročiach dosiahne rast v priemere 3,9 %.