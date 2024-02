India bude do 2030 najväčším hnacím motorom rastu dopytu po rope

Paríž 7. februára (TASR) - India bude najväčšou hnacou silou globálneho rastu dopytu po rope v rokoch 2023 až 2030, pričom tesne prevezme vedenie od doterajšieho najväčšieho importéra komodity, Číny. Uviedla to v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tretí najväčší dovozca a spotrebiteľ ropy na svete je na dobrej ceste k nárastu dopytu po komodite o takmer 1,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne medzi rokmi 2023 a 2030. To bude predstavovať viac ako tretinu z prognózovaných 3,2 milióna barelov/deň na celosvetovej úrovni, uviedla IEA.



Agentúra predpovedá, že dopyt po rope v Indii sa do roku 2030 zvýši na 6,6 milióna barelov denne z 5,5 milióna barelov denne v roku 2023.



India sa tak stane najväčším zdrojom rastu globálneho dopytu po rope, zatiaľ čo vo vyspelých ekonomikách a v Číne sa rast dopytu spočiatku spomalí a následne sa vydá opačným smerom, tvrdí IEA.



Indická ekonomika potrebuje totiž čoraz viac palív pre dopravu aj napriek snahe o elektrifikáciu indického vozového parku.