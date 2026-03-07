< sekcia Ekonomika
India bude pokračovať v nákupe ruskej ropy aj bez povolenia od USA
V Indii v sobotu stúpla o sedem percent cena skvapalneného plynu (LPG) v tlakových bombách používaných na varenie v domácnostiach.
Autor TASR
Naí Dillí 7. marca (TASR) - India v sobotu oznámila, že pokračuje v dovoze ruskej ropy a dodala, že na to nepotrebuje povolenie Washingtonu. Americko-izraelská vojna proti Iránu a blokáda tankerov v oblasti Perzského zálivu vyvolala prudký nárast globálnych cien ropy. Washington preto vo štvrtok dočasne zmiernil ekonomické sankcie voči Rusku a umožnil predaj ruskej ropy uviaznutej na mori Indii. TASR o to píše podľa agentúry AFP.
Tlačová informačná kancelária indickej vlády vo vyhlásení uviedla, že Naí Dillí nie je pri takýchto nákupoch závislé od „krátkodobej výnimky“.
„India nikdy nebola závislá od povolenia žiadnej krajiny na nákup ruskej ropy. India stále dováža ruskú ropu aj vo februári 2026 a Rusko je stále najväčším dodávateľom ropy pre Indiu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Washington vo februári zrušil 25-percentné clo na indický vývoz ako súčasť dočasnej obchodnej dohody v súvislosti so „záväzkom“ Indie prestať nakupovať ruskú ropu. Tento údajný prísľub sa v spoločnom vyhlásení nespomína a indická vláda ho ani nepotvrdila, ani nevyvrátila.
V nóte sa uvádza, že India má „dobre zásoby“ s viac ako 250 miliónmi barelov ropy a ropných produktov, aby „zvládla krátkodobé prerušenia“.
V Indii v sobotu stúpla o sedem percent cena skvapalneného plynu (LPG) v tlakových bombách používaných na varenie v domácnostiach. India je druhým najväčším odberateľom LPG na svete a podľa údajov spoločnosti Kpler z Blízkeho východu nakupuje viac ako 90 percent svojich dodávok.
Cena ropy celosvetovo v piatok vzrástla o 8,5 percenta a za týždeň takmer o 30 percent v reakcii na vyhlásenie prezidenta Donalda Trumpa, že iba „bezpodmienečná kapitulácia“ Iránu ukončí vojnu na Blízkom východe.
