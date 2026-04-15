< sekcia Ekonomika
India chce obnoviť rokovania o obchodnej dohode s USA
Autor TASR
Naí Dillí 15. apríla (TASR) - India vyšle budúci týždeň do Spojených štátov delegáciu s cieľom posilniť hospodársku spoluprácu a obnoviť rokovania o podpise dvojstrannej obchodnej dohody. „Vláda prikladá nadchádzajúcim rokovaniam mimoriadny význam,“ napísala v stredu indická tlačová agentúra Press Trust of India (PTI) s odvolaním sa na vládne zdroje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Indická strana si od rozhovorov sľubuje okrem iného vyjasnenie otázky, ktoré clá na indický tovar budú revidované zo súčasných úrovní. Naí Dillí tiež požiada Washington o stanovisko k vyšetrovaniu, ktoré inicioval Úrad obchodného zástupcu USA voči 60 krajinám vrátane Indie vzhľadom na podozrenia týkajúce sa využívania nútenej práce pri výrobe tovaru na export. Začiatkom tohto roka India pozastavila rokovania o podpísaní bilaterálnej obchodnej dohody z dôvodu sprísnenia colnej politiky USA a neistoty po tom, ako Najvyšší súd USA vyhlásil časť zvýšených amerických ciel za nezákonné. Naí Dillí a Washington rokujú o komplexnej obchodnej dohode od februára 2025. Strany si predsavzali zdvojnásobiť objem bilaterálneho obchodu na 500 miliárd USD (423,98 miliardy eur) do roku 2030.
(1 EUR = 1,1793 USD)
