India chce svetu pomôcť vyššími dodávkami pšenice

Naí Dillí 26. apríla (TASR) - India chce pomôcť svetu zvládnuť potravinovú krízu vyššími dodávkami pšenice a je tiež pripravená prevziať väčšiu úlohu v medzinárodných záležitostiach. V utorok to oznámil indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"India je pripravená urobiť výraznejší krok vpred pri zvládaní veľkých globálnych problémov, a to aj tých na multilaterálnej scéne," povedal Džajšankar na tlačovej konferencii po tom, ako ho viacerí ministri z Európy a Ázie vyzvali na vyjadrenie postoja Indie k ruskej invázii na Ukrajine.



Džajšankar uviedol, že India už zvýšila vývoz pšenice, aby kompenzovala prerušenie dodávok spôsobené vojnou na Ukrajine, a môže urobiť ešte viac, ak to povolia pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Riaditeľ Svetového potravinového programu David Beasley pripomenul, že Rusko a Ukrajina sú hlavnými svetovými producentmi obilnín: tvoria 30 percent celkového svetového vývozu pšenice, 20 percent exportu kukurice a 75 percent vývozu slnečnicového oleja.