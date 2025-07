India chce zvýšiť import energií z USA

Naí Dillí 8. júla (TASR) - India plánuje dovážať od budúceho roka približne 10 % z celkového objemu dovozu skvapalneného ropného plynu (LPG) z USA. Cieľom je zvýšiť dovoz energií zo Spojených štátov a takýmto spôsobom znížiť vysoký obchodný prebytok z USA, čo kritizuje americký prezident Donald Trump. Uviedli to zdroje z indického rafinérskeho priemyslu. Informovala o tom agentúra Reuters.



India je tretím najväčším dovozcom ropy na svete a rovnaká pozícia jej patrí aj v prípade spotreby komodity. Čo sa týka LPG, ktorý je zmesou propánu a butánu, krajina je vysoko závislá od dovozu z Blízkeho východu. Vlani doviezla India z tohto regiónu vyše 90 % z celkového objemu LPG, ktorý indické domácnosti využívajú najmä na varenie. Celkový objem dovozu dosiahol v minulom roku 20,5 milióna ton.



V minulosti India iba vzácne doviezla LPG z USA. Dôvodom boli vysoké dovozné náklady. V máji tohto roka však začala dovoz zvyšovať po tom, ako Čína zaviedla na americký propán dovozné clá ako odvetu za clá uvalené Donaldom Trumpom na čínske výrobky.



India prisľúbila Washingtonu, že v najbližšej budúcnosti výrazne zvýši dovoz energetických produktov z USA. Uviedla, že v krátkom období vzrastie import týchto produktov z pôvodnej hodnoty 15 miliárd USD (12,79 miliardy eur) na 25 miliárd USD. Obidva štáty sa zároveň vo februári dohodli, že vzájomný obchod zvýšia do roku 2030 na 500 miliárd USD.



V prípade ropy s výrazným zvyšovaním dovozu už India začala. Tento rok zvýšila dovoz americkej ropy oproti roku 2024 na viac než dvojnásobok. Veľkou mierou sa pod to podpísal tlak Donalda Trumpa, ktorý pohrozil vysokými dovoznými clami pre štáty, s ktorými majú USA vysoký obchodný deficit. Podľa Washingtonu dosiahol obchodný deficit USA v obchode s tovarom s Indiou minulý rok 45,7 miliardy USD. Oproti roku 2023 sa tak zvýšil o 5,4 %.



(1 EUR = 1,1728 USD)