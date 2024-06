India má pre nemecké podniky významný rastový potenciál

Naí Dillí 18. júna (TASR) - India má pre mnohé nemecké spoločnosti naďalej významný rastový potenciál. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v utorok odvolala na výsledky prieskumu Indicko-nemeckej obchodnej komory a poradenskej spoločnosti KPMG.



Na prieskume sa zúčastnilo 85 nemeckých spoločností, ktoré majú podnikateľské aktivity v Indii. Z nich 78 % uviedlo, že v aktuálnom finančnom roku očakávajú rast tržieb a 55 % počíta so zvýšením zisku. Pohľad do vzdialenejšej budúcnosti bol ešte pozitívnejší a väčšina respondentov sa vyjadrila, že v nasledujúcich piatich rokoch plánuje v krajine nové investície. Nemecké podniky označili za silné stránky Indie najmä nízke náklady na pracovnú silu a politickú stabilitu, ako aj dostupnosť kvalifikovaných zamestnancov. Najväčšími problémami podľa nich zostávajú byrokratické prekážky, korupcia a zložitý daňový systém.



Stefan Halusa, výkonný riaditeľ Indicko-nemeckej obchodnej komory, zdôraznil, že úloha Indie ako výrobnej lokality a globálneho vývojového centra je čoraz dôležitejšia. Hospodárska politika podľa neho zostane stabilná aj po tom, čo strana premiéra Naréndru Módího stratila v parlamentných voľbách absolútnu väčšinu a 73-ročný štátnik musí teraz vládnuť v koalícii. Kontinuitu možno očakávať najmä pri investíciách do infraštruktúry a stimuloch na vytváranie pracovných miest v priemysle, dodala Halusa.