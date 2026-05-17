India, najväčší importér striebra na svete, obmedzuje dovoz komodity
Nižší dopyt po striebre zo strany Indie, ktorá dováža až 80 % z celkovej spotreby, sa pravdepodobne odrazí na ďalšom vývoji jeho ceny.
Autor TASR
Naí Dillí 17. mája (TASR) - India, najväčší dovozca striebra na svete, obmedzila od tohto víkendu import drahého kovu. Cieľom je zmierniť tlak na národnú menu. Kurz rupie neustále klesá, čo je dôsledok vojny na Blízkom východe a rastúcich cien ropy. Informovala o tom agentúra Reuters.
Nižší dopyt po striebre zo strany Indie, ktorá dováža až 80 % z celkovej spotreby, sa pravdepodobne odrazí na ďalšom vývoji jeho ceny. Pritom už v závere tohto týždňa klesla cena striebra o viac než 7 % a uplynulý piatok sa v popoludňajších hodinách pohybovala pod 77,50 USD (66,65 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Indická vláda zaviedla obmedzenia na dovoz strieborných tehličiek v najvyššej rýdzosti (99,9 %), ako aj na ďalšie striebro vo forme polotovarov v sobotu 16. mája, a to s okamžitou platnosťou. Uvedené formy striebra sa na dovoze kovu do krajiny podieľali v minulom fiškálnom roku viac než 90 %.
India už začiatkom týždňa zvýšila clá na dovoz zlata a striebra z pôvodných 6 % na 15 %. Je to súčasť opatrení na zmiernenie tlaku na devízové rezervy, ktoré na ne zvyšujú vysoké ceny ropy.
Vo fiškálnom roku 2025/2026, ktorý sa skončil v marci, doviezla India striebro v rekordnej hodnote 12 miliárd USD. Na porovnanie, v predchádzajúcom fiškálnom roku doviezla striebro za 4,8 miliardy USD.
V apríli, ktorým sa začal súčasný fiškálny rok Indie 2026/2027, vzrástol dovoz striebra medziročne o 157 %, pričom dosiahol hodnotu 411 miliónov USD. Väčšinu striebra dováža krajina zo Spojených arabských emirátov (SAE), z Británie a Číny.
(1 EUR = 1,1628 USD)
