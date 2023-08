India obmedzila dovoz notebookov, tabletov a osobných počítačov

Naí Dillí 3. augusta (TASR) - India s okamžitou platnosťou obmedzila dovoz prenosných počítačov, tabletov a osobných počítačov. Dovoz týchto výrobkov je odteraz povolený len na základe obmedzenej dovoznej licencie, oznámila indická vláda vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Súčasné predpisy v Indii umožňujú voľný dovoz osobnej počítačovej techniky. Nové pravidlá zavádzajú povinnosť získať pre nové modely týchto výrobkov osobitnú dovoznú licenciu, podobne ako v prípade obmedzení, ktoré zaviedla India v roku 2020 na dovoz televízorov.



Vláda v oznámení neuviedla dôvody svojho rozhodnutia. Krok je však v súlade s ambicióznym plánom premiéra Naréndru Módího, ktorý chce dosiahnuť, aby sa jeho krajina stala lídrom v globálnom dodávateľskom reťazci elektronického priemyslu.



Dovoz elektroniky do Indie mal počas troch mesiacov do konca júna hodnotu 19,7 miliardy amerických dolárov (17,93 miliardy eur), čo predstavovalo medziročný nárast o 6,25 %. Podľa vládnych údajov tvoria notebooky, tablety a osobné počítače približne 1,5 % celkového ročného dovozu do Indie, pričom takmer polovica z nich pochádza z Číny.



(1 EUR = 1,0985 USD)