India odkladá finalizáciu obchodnej dohody s USA
Minister obchodu Pijuš Gojal minulý týždeň uviedol, že predbežná dohoda by mohla vstúpiť do platnosti v apríli po vyriešení zostávajúcich otázok počas návštevy delegácie vo Washingtone.
Autor TASR
Naí Dillí 22. februára (TASR) - India odkladá finalizáciu obchodnej dohody s USA. Hlavným dôvodom je neistota po tom, ako Najvyšší súd USA zrušil clá uvalené prezidentom Donaldom Trumpom. Uviedol to v nedeľu zdroj z indického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
India preto zatiaľ nevyšle obchodnú delegáciu do Washingtonu. Delegácia mala v nedeľu odcestovať na rokovania o finalizácii predbežnej obchodnej dohody.
Dohoda počíta so znížením amerických sankčných ciel vo výške 25 % na niektoré indické produkty súvisiace s nákupom ruskej ropy. Podľa rámcovej dohody mali americké clá na indický tovar klesnúť na 18 %, zatiaľ čo India sa zaviazala nakúpiť americké tovary v hodnote 500 miliárd USD (424,92 miliardy eur) počas piatich rokov, od energií až po lietadlá, drahé kovy či technologické produkty.
Podľa zdroja z indického ministerstva obchodu bolo rozhodnutie o odklade prijaté po konzultáciách medzi predstaviteľmi oboch krajín. „Nový termín cesty zatiaľ nebol stanovený,“ dodal zdroj, ktorý nechcel byť menovaný vzhľadom na citlivosť témy. Hlavným dôvodom je neistota okolo budúceho colného režimu po piatkovom (20. 2.) verdikte Najvyššieho súdu USA.
Indické ministerstvo obchodu v sobotu (21. 2.) uviedlo, že skúma dôsledky verdiktu aj následných oznámení USA.
Minister obchodu Pijuš Gojal minulý týždeň uviedol, že predbežná dohoda by mohla vstúpiť do platnosti v apríli po vyriešení zostávajúcich otázok počas návštevy delegácie vo Washingtone.
(1 EUR = 1,1767 USD)
