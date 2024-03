India opäť začala zvyšovať dovoz ruskej ropy

Naí Dillí 20. marca (TASR) - Po dvoch predchádzajúcich mesiacoch poklesu India vo februári opäť zvýšila dovoz ruskej ropy. Uviedli to v stredu zdroje z indického ropného priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



India, tretí najväčší dovozca a spotrebiteľ ropy na svete, začala vo veľkom nakupovať ruskú ropu po tom, ako po útoku na Ukrajinu uvalil Západ na Rusko sankcie. Ich súčasťou bol aj ruský ropný sektor.



India sa stala najväčším kupcom ruskej ropy aj za celý rok 2023, aj keď v poslednom mesiaci minulého roka objem dovozu v porovnaní s predchádzajúcim obdobím klesol. V poklese dovoz ruskej ropy do Indie pokračoval aj v januári. Dôvodom boli problémy s platbami a nové sankcie USA voči Rusku, ktoré zasiahli aj niektoré firmy a lode zabezpečujúce prepravu sankcionovanej ruskej ropy.



Vo februári však dovoz išiel opäť nahor, aj keď iba mierne. V minulom mesiaci doviezli indické rafinérie 1,51 milióna barelov ruskej ropy denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s januárom to predstavuje rast o 2,8 %. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka sa však objem dovozu znížil o 12,2 %.



Ruská ropa sa na celkovom dovoze tejto komodity do Indie podieľala vo februári približne 32 %. Jej podiel sa tak mierne zvýšil, keď v januári tvoril 28 %.



Zatiaľ však čo dovoz ruskej ropy vo februári medzimesačne vzrástol, celkový dovoz ropy do Indie zaznamenal pokles o 10 % na 4,72 milióna barelov/deň. Indické rafinérie znížili dovoz ropy najmä z Iraku, konkrétne o 32 %. Naopak, dovoz zo Saudskej Arábie vzrástol o 13,8 % a rafinérie zvýšili dovoz aj z Venezuely. Juhoamerická krajina bola vo februári štvrtým najväčším dodávateľom ropy do Indie.