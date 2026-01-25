< sekcia Ekonomika
India plánuje znížiť dovozné clá na autá z Európskej únie na 40 %
Autor TASR
Naí Dillí/Brusel 25. januára (TASR) - India plánuje výrazne znížiť clá na dovoz niektorých áut z Európskej únie. Uviedli to pre agentúru Reuters zdroje oboznámené so situáciou s tým, že clá by mali klesnúť z až 110 % na 40 %. To by znamenalo zatiaľ najväčšie otvorenie sa indického trhu pre európske automobilky.
India a Európska únia sú krátko pred podpisom dohody o voľnom obchode. Podľa zdrojov indická vláda súhlasila s okamžitou redukciou dovozných ciel na limitovaný počet vozidiel z EÚ s dovoznou cenou nad 15.000 eur. Naí Dillí a Brusel by mali dohodu o voľnom obchode oznámiť v utorok 27. januára.
Po prvotnom znížení dovozných ciel na 40 % by sa časom tieto clá mali zredukovať na 10 %. Takýto krok výrazne zlepší prístup európskych automobiliek ako Volkswagen, BMW či Mercedes-Benz na obrovský indický trh.
Dohoda je významná aj pre Indiu, keďže umožní zvýšiť vývoz viacerých indických tovarov, ako sú textil, elektronika či šperky. Zdroje, ktoré tieto informácie zverejnili, si neželali byť menované, keďže rokovania nie sú verejné a nie je vylúčené, že sa veci môžu na poslednú chvíľu ešte meniť. Indické ministerstvo obchodu ani zástupcovia EÚ sa k informáciám nevyjadrili.
