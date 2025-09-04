< sekcia Ekonomika
India plánuje zvýšiť export svojich farmaceutík na trhy mimo USA
Autor TASR
Naí Dillí 4. septembra (TASR) - India plánuje zvýšiť export svojich farmaceutických produktov na trhy Afriky, Latinskej Ameriky a juhovýchodnej Ázie. Cieľom je znížiť závislosť od USA, ktoré na mnohé indické produkty uvalili vysoké dovozné clá. Povedali to pre agentúru Reuters predstavitelia indickej inštitúcie na podporu exportu.
Americký prezident Donald Trump uvalil na viaceré indické produkty clo vo výške 50 %. Liekov sa síce netýka, napätie medzi krajinami a neistota sú však vysoké, takže spoločnosti si chcú zabezpečiť alternatívne trhy. „Znepokojuje nás to,“ povedal na margo amerických ciel predseda Indickej rady na podporu exportu farmaceutických produktov (Pharmexcil) Namit Joshi.
Podľa Pharmexcilu chcú indické firmy okrem zvýšenia exportu liekov do juhovýchodnej Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky zvýšiť aj export hotových výrobkov do Číny. Kompenzovali by tak vysoký obchodný deficit, ktorý s Čínou majú. Indický farmaceutický priemysel dováža z Číny viac než 60 % z celkovej potreby v oblasti surovín a aktívnych farmaceutických zložiek. Čo sa týka celkového schodku v obchode s Čínou, ten India za obchodný rok 2024/2025 (skončil sa v marci) zaznamenala na úrovni 99,2 miliardy USD (85,17 miliardy eur).
Najväčším zahraničným trhom Indie sú však stále USA, ktoré sa na farmaceutickom exporte ázijskej krajiny podieľajú viac než tretinou. Indické farmaceutické firmy vyvážajú najmä lacnejšie generické lieky, pričom vo fiškálnom roku 2024/2025 predstavoval tento export z Indie do USA zhruba 10,5 miliardy USD. To je o 20 % viac než v predchádzajúcom roku.
„Podstatné je zabezpečiť, aby malé, stredné a veľké podniky začali spolupracovať s cieľom zvýšiť vývoz na neamerické trhy,“ povedal podpredseda Pharmexcilu Bhavin Mehta. Inštitúcia plánuje svoje plány v tejto oblasti predložiť vláde v najbližších dňoch.
O záujme Indie posilniť export na trhy mimo USA informovala agentúra Reuters už pred niekoľkými dňami. Vtedy s odvolaním sa na zdroje z indického farmaceutického sektora uviedla, že India plánuje zvýšiť vývoz liekov na trhy Ruska, Holandska a Brazílie.
(1 EUR = 1,1647 USD)
