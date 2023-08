India pokračuje v nákupe ruskej ropy, aj keď jej ceny rastú

Naí Dillí 12. augusta (TASR) - Indickí kupci, kľúčoví odberatelia ruskej uralskej ropy od invázie na Ukrajinu, nemajú v pláne obrátiť sa Moskve chrbtom, aj keď sa zľavy znižujú. Argumentujú, že ruská ropa stále zostáva pre nich najdostupnejšou možnosťou. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Spotreba ruskej ropy v Indii od minulého roka prudko vzrástla. Rusko sa tak sa stalo vedúcim dodávateľom a vytlačilo Saudskú Arábiu a Irak z popredných miest. Dôvodom je predovšetkým nižšia ceny ruskej ropy, ale to sa mení. Začiatkom tohto roka bol rozdiel medzi ruskou ropou Ural a dubajskou ropu približne 20 USD (18,15 eura) za barel (159 litrov) na základe dodávky. Aktuálne je tento rozdiel bližšie k 8 USD.



Podľa údajov spoločnosti Argus Media sa cena ropy Ural spolu s nákladmi na dopravu na západné pobrežie Indie 10. augusta priblížila k 83 USD za barel v porovnaní približne so 70 USD/barel mesiac predtým.



Napriek tomu predstavitelia štyroch veľkých rafinérií v Indii uviedli, že budú pokračovať v nákupe ruskej ropy, keďže barely podobnej kvality z Blízkeho východu sú stále výrazne drahšie. To naznačuje, že India nakupuje viac uralských barelov, ako mnohí predpokladali.



"Existovala predstava, že India má obmedzenú kapacitu na rafináciu stredne ťažkej ruskej ropy, čo by vytvorilo prirodzený strop na ruský dovoz," povedal Samiran Chakraborty, hlavný ekonóm pre Indiu v Citigroup. "Teraz sa jasne ukázalo, že takýto strop neexistuje. To znamená, že indické rafinérie môžu pokračovať v dovoze ruskej ropy, pokiaľ zľavy prevážia rast nákladov na dovoz," dodal.



Indické rafinérie neovplyvnil ani útok dronu na ropný tanker pod ruskou vlajkou. Juhoázijskí kupci boli upozornení na riziká dodávok, ale sú tiež chránení pred vyššími nákladmi na dopravu a poistenie, pretože v rámci štruktúry indického obchodu s ropou ich pokrývajú predajcovia ruskej ropy.



Dokonca ani zvýšené kontroly a nárast cien ropy Ural nad cenový strop 60 USD za barel, ktorý stanovili západné štáty na obmedzenie príjmov Moskvy, neodradili indických spracovateľov. A neodradia, kým si budú môcť rezervovať plavidlá a uhrádzať platby, uviedli predstavitelia rafinérií, ktorí chceli zostať v anonymite.



Pokiaľ bude ruská ropa lacnejšia, bude po nej v Indii dopyt. Cena je jednoducho rozhodujúca, zhodli sa experti.



V júni dosiahli priemerné náklady na vylodenie ruskej ropy na indických brehoch vrátane poplatkov za prevoz 68,17 USD za barel, čo bolo najmenej od invázie Moskvy na Ukrajinu. Na porovnanie, v prípade dodávok zo Saudskej Arábie to bolo 81,78 USD/barel.



Kontrakty na ropu sa v súčasnosti obchodujú okolo deväťmesačného maxima pre napätú ponuku, pričom Saudská Arábia a Rusko predĺžili svoje dobrovoľné zníženie produkcie do konca septembra. Výsledkom je, že globálne trhy dychtia aj po sírnatej stredne ťažkej rope, ako Ural, keďže trh v Ázii vyzerá byť silný.



(1 EUR = 1,1019 USD)