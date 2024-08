India predbehla Čínu a stala sa v júli najväčším nákupcom ropy z Ruska

Naí Dillí 22. augusta (TASR) - India v júli predbehla Čínu a stala sa najväčším svetovým dovozcom ruskej ropy. Čínske rafinérie nakúpili menej ropy pre nižšie ziskové marže z výroby palív. Ukázalo to porovnanie údajov oboch krajín o dovoze. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ruská ropa tvorila minulý mesiac rekordných 44 % celkového dovozu komodity do Indie, pričom jej import dosiahol tiež rekordných 2,07 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To bolo o 4,2 % viac ako v júni 2024 a o 12 % viac ako pred rokom, v júli 2023.



Tieto výsledky prekonali aj júlový dovoz ruskej ropy do Číny, ktorý dosiahol 1,76 milióna barelov denne, podľa údajov čínskych colných úradov.



Indické rafinérie sa vrhli na ruskú ropu predávanú so zľavou po tom, čo západné štáty uvalili sankcie proti Moskve a obmedzili nákupy ruských energií v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Dopyt po ruskej rope v Indii sa bude zvyšovať, pokiaľ nedôjde k ďalšiemu sprísneniu sankcií, uviedol zdroj z indických rafinérií.



Obchod Indie s Ruskom od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 vzrástol najmä v dôsledku väčšieho dovozu ropy a hnojív. Stúpajúci dopyt v Indii mení tok ruskej ropy ESPO Blend od tradičných čínskych kupcov do južnej Ázie.



Rafinérie v severovýchodnej Číne sú zvyčajne najväčšími nákupcami ESPO Blend vzhľadom na ich blízkosť, keďže obe krajiny majú spoločnú hranicu. Ale dopyt v Číne klesá pre znižovanie spotreby paliva.



Druhým najväčším dodávateľom ropy do Indie bol minulý mesiac Irak, po ktorom nasledovali Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Dovoz ropy z Blízkeho východu do Indie vzrástol v júli o 4 %, čím sa zvýšil podiel regiónu na celkovom mixe Indie na 40 % z 38 % v júni, ukázali údaje.