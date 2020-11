India prijala tretí balík stimulov na zmiernenie následkov koronakrízy

Naí Dillí 12. novembra (TASR) - India vo štvrtok ohlásila tretí balík fiškálnych stimulov, ktoré majú zmierniť následky koronakrízy.



Ministerka financií Nirmala Sitharaman uviedla, že nový balík v objeme 35,5 miliardy USD (30,17 miliardy eur) podporí tvorbu pracovných miest, spotrebu, výrobu aj export. S novým balíkom sa celkový objem fiškálnych stimulov Indie na boj s následkami pandémie nového koronavírusu vyšplhal už na takmer 400 miliárd USD alebo 15 % hrubého domáceho produktu (HDP), povedala ministerka novinárom.



Tretia najväčšia ázijská ekonomika sa zrejme dostala prvýkrát v histórii do recesie, keďže indická centrálna banka (RBI) odhaduje, že HDP počas troch mesiacov od júla do septembra klesol o 8,6 % po páde o 23,9 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Podľa Sitharamanovej sa indická ekonomika výrazne oživí a v prebiehajúcom štvrťroku opäť zaznamenaná pozitívny rast. So zotavením počíta aj centrálna banka.



(1 EUR = 1,1766 USD)