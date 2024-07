India sa snaží zvýšiť export do Ruska

Naí Dillí 15. júla (TASR) - India skúma spôsoby, ako zvýšiť vývoz do Ruska vrátane podpory obchodu s rupiami a rubľom. A tlaku na Moskvu, aby zrušila necolné bariéry. Uviedla to v pondelok vláda v Naí Dillí v reakcii na návštevu premiéra Naréndru Módího v Moskve minulý týždeň. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Starí partneri India a Rusko zintenzívnili vzájomný obchod, odkedy Rusko začiatkom roku 2022 napadlo Ukrajinu. Ale tento rast bol prevažne "jednosmerný", keďže India zvýšila nákup ruskej ropy, ktorej sa tradiční zákazníci v Európe začali vyhýbať.



Ruský export do Indie dosiahol v uplynulom fiškálnom roku, ktorý sa skončil 31. marca 2024, hodnotu 61,43 miliardy USD (56,41 miliardy eur). To predstavuje drvivú väčšinu z celkovej hodnoty vzájomného obchodu vo výške 65,7 miliardy USD.



Zatiaľ čo hodnota obchodnej výmeny medzi oboma krajinami v minulom finančnom roku vzrástla o tretinu v porovnaní s predchádzajúcim rokom, indický vývoz liekov, strojov a iného tovaru do Ruska sa sotva zvýšil.



Vláda v Naí Dillí preto požiadala Rusko, aby zvážilo zmeny niektorých necolných prekážok pre vývoz potravinových a iných produktov z Indie.



India podporuje tiež platby v rupiách a rubľoch v rámci vzájomného obchodu. Obe krajiny sa snažia pri obchodovaní používať svoje meny, keďže vojna na Ukrajine viedla k sankciám Západu voči ruským subjektom. Ale indická mena nepatrí medzi bežne používané vo svete a Rusko ju nechce hromadiť.



Rusko a India počas návštevy Módího v Moskve minulý týždeň načrtli tiež deväť kľúčových oblastí pre užšiu spoluprácu, od jadrovej energie po medicínu. A uviedli, že ich cieľom je podporiť bilaterálny obchod tak, aby do roku 2030 dosiahol 100 miliárd USD.



USA medzitým kritizovali Indiu za udržiavanie úzkych vzťahov s Moskvou. "Dali sme Indii priamo a jasne najavo naše obavy, týkajúce sa ich vzťahu s Ruskom," povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí USA.



(1 EUR = 1,089 USD)